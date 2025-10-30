Пермячка отсудила у детского сада 1,2 млн рублей за травму дочери
Девочка травмировалась во время прогулки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Перми в 2024 году на прогулке в детском саду девочка упала и травмировала живот. Ей потребовалось длительное лечение. Мама девочки подала в суд на десткий сад и получила 1,2 млн рублей. Об этом сказано в telegram-канале «Медико-правовой коллегии».
«Индустриальный районный суд города Перми удовлетворил иск матери пятилетнего ребенка о выплате компенсации морального вреда, вызванного серьезным повреждением здоровья, полученным дочерью в детском саду. Пермский краевой суд увеличил сумму взыскания до 1,2 млн рублей», — сказано в сообщении.
По итогам экспертизы выяснилось, что травма является опасной для жизни. При этом в материалах суда сказано, что воспитатели не оказали ребенку медицинскую помощь, а руководство детского сада не отреагировало на происшествие.
