Пермячка отсудила у детского сада 1,2 млн рублей за травму дочери

В Перми в 2024 году на прогулке в детском саду девочка упала и травмировала живот. Ей потребовалось длительное лечение. Мама девочки подала в суд на десткий сад и получила 1,2 млн рублей. Об этом сказано в telegram-канале «Медико-правовой коллегии».

«Индустриальный районный суд города Перми удовлетворил иск матери пятилетнего ребенка о выплате компенсации морального вреда, вызванного серьезным повреждением здоровья, полученным дочерью в детском саду. Пермский краевой суд увеличил сумму взыскания до 1,2 млн рублей», — сказано в сообщении.