Politico: ЕС раскололся на два лагеря в вопросе новых ограничений России

07 сентября 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

В ЕС намерены ограничить цену на российский газ до 50 евро за мегаватт-час, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Не все лидеры стран Евросоюза поддержали инициативу о введение потолка цен на российскую нефть в размере 50 евро за мегаватт-час. Политики считают такой шаг рискованным для всего континента. Об этом сообщает издание Politico. «Предлагаемый потолок цен на газ — плавающие 50 евро за мегаватт-час, что составляет менее одной пятой от текущей спотовой цены — примет форму чрезвычайного законодательства», — пишут авторы статьи, ссылаясь на данные документов Еврокомиссии, в которых содержатся предложения по преодолению энергетического кризиса. «Документ предупреждает, что такой шаг был бы авантюрой», — отмечается в публикации. Однако министр экологии Испании Тереза Рибера выразила несогласие с решимостью лидеров ЕС. «Нелегко определить, где может быть точка соприкосновения [лидеров ЕС в вопросе введения потолка цен], потому что … отправная точка для каждой страны [с их различным энергетическим балансом] различна», — приводят ее слова авторы. Политик не уверена в эффективности предполагаемых мер. «Вопрос в том, в какой степени мы считаем, что это то, что мы можем себе позволить», — отметила она. Представитель министерства экономики Германии заявил, что Берлин хочет создать национальную «экспертную комиссию» для выведения «самого разумного подхода» к вопросу введения ограничений цен на энергоресурс. Авторы отметили, что эта процедура значительно затормозит принятие любых ограничительных мер в масштабах всего Евросоюза. Ранее, 2 сентября, министры финансов стран «Большой семерки» поддержали введение потолка цен на российскую нефть, сообщает RT. Агентство Reuters сообщало, ограничения начнут действовать 5 декабря. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по демилитаризации Украины. После введения беспрецедентного числа антироссийских ограничений Европа и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не все лидеры стран Евросоюза поддержали инициативу о введение потолка цен на российскую нефть в размере 50 евро за мегаватт-час. Политики считают такой шаг рискованным для всего континента. Об этом сообщает издание Politico. «Предлагаемый потолок цен на газ — плавающие 50 евро за мегаватт-час, что составляет менее одной пятой от текущей спотовой цены — примет форму чрезвычайного законодательства», — пишут авторы статьи, ссылаясь на данные документов Еврокомиссии, в которых содержатся предложения по преодолению энергетического кризиса. «Документ предупреждает, что такой шаг был бы авантюрой», — отмечается в публикации. Однако министр экологии Испании Тереза Рибера выразила несогласие с решимостью лидеров ЕС. «Нелегко определить, где может быть точка соприкосновения [лидеров ЕС в вопросе введения потолка цен], потому что … отправная точка для каждой страны [с их различным энергетическим балансом] различна», — приводят ее слова авторы. Политик не уверена в эффективности предполагаемых мер. «Вопрос в том, в какой степени мы считаем, что это то, что мы можем себе позволить», — отметила она. Представитель министерства экономики Германии заявил, что Берлин хочет создать национальную «экспертную комиссию» для выведения «самого разумного подхода» к вопросу введения ограничений цен на энергоресурс. Авторы отметили, что эта процедура значительно затормозит принятие любых ограничительных мер в масштабах всего Евросоюза. Ранее, 2 сентября, министры финансов стран «Большой семерки» поддержали введение потолка цен на российскую нефть, сообщает RT. Агентство Reuters сообщало, ограничения начнут действовать 5 декабря. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по демилитаризации Украины. После введения беспрецедентного числа антироссийских ограничений Европа и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.