Reuters: страны G7 урежут цены на российскую нефть к зиме

Страны G7 урежут цены на российскую нефть к 5 декабря. Об этом сообщает Reuters.
«Цель в том, чтобы совпасть с тем временем, которое уже определили в ЕС. Мы хотим убедиться в том, что механизм ограничения цен по импорту российской нефти вступит в силу в те же сроки», — рассказал агентству высокопоставленный чиновник из «Большой семерки».
Ранее в Минфине США предрекли срок введения потолка цен на нефть из РФ. Там уточнили, что ограничение цен на российскую нефть может быть установлено к декабрю 2022 года. В свою очередь, президент России Владимир Путин предостерегал Запад от введения ограничений на нефть РФ. При этом президент США Джо Байден сообщал, что ограничение цен на российскую нефть снизит стоимость топлива в США, передает Nation News. Однако страны G7 намерены оставить цену нефти из России выше стоимости ее добычи, сообщает RT.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. По словам президента России Владимира Путина, антироссийские санкции оказывают негативный эффект, в первую очередь, на те страны, которые их вводят.
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