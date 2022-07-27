Reuters: страны G7 урежут цены на российскую нефть к зиме

27 июля 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Урезать цены на нефть из РФ планируется к 5 декабря Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны G7 урежут цены на российскую нефть к 5 декабря. Об этом сообщает Reuters. «Цель в том, чтобы совпасть с тем временем, которое уже определили в ЕС. Мы хотим убедиться в том, что механизм ограничения цен по импорту российской нефти вступит в силу в те же сроки», — рассказал агентству высокопоставленный чиновник из «Большой семерки». Ранее в Минфине США предрекли срок введения потолка цен на нефть из РФ. Там уточнили, что ограничение цен на российскую нефть может быть установлено к декабрю 2022 года. В свою очередь, президент России Владимир Путин предостерегал Запад от введения ограничений на нефть РФ. При этом президент США Джо Байден сообщал, что ограничение цен на российскую нефть снизит стоимость топлива в США, передает Nation News. Однако страны G7 намерены оставить цену нефти из России выше стоимости ее добычи, сообщает RT. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. По словам президента России Владимира Путина, антироссийские санкции оказывают негативный эффект, в первую очередь, на те страны, которые их вводят.

Страны G7 урежут цены на российскую нефть к 5 декабря. Об этом сообщает Reuters. «Цель в том, чтобы совпасть с тем временем, которое уже определили в ЕС. Мы хотим убедиться в том, что механизм ограничения цен по импорту российской нефти вступит в силу в те же сроки», — рассказал агентству высокопоставленный чиновник из «Большой семерки». Ранее в Минфине США предрекли срок введения потолка цен на нефть из РФ. Там уточнили, что ограничение цен на российскую нефть может быть установлено к декабрю 2022 года. В свою очередь, президент России Владимир Путин предостерегал Запад от введения ограничений на нефть РФ. При этом президент США Джо Байден сообщал, что ограничение цен на российскую нефть снизит стоимость топлива в США, передает Nation News. Однако страны G7 намерены оставить цену нефти из России выше стоимости ее добычи, сообщает RT. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. По словам президента России Владимира Путина, антироссийские санкции оказывают негативный эффект, в первую очередь, на те страны, которые их вводят.