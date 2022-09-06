Россия нашла нового покупателя нефти в Азии Мьянма стала новым азиатским покупателем российской нефти 07 сентября 2022 в 08:47 Размер текста - 17 + Мьянма стала новым покупателем российской нефти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия нашла нового покупателя нефти в Азии — Мьянма получит первую поставку дизельного топлива. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. «Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», — сказал Мин Аун Хлайн в интервью РИА «Новости» во время Восточного экономического форума. Причем он уточнил, что страна будет оплачивать нефть в той валюте, которую предложит Россия. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть. Россия нашла нового покупателя нефти в Азии — Мьянма получит первую поставку дизельного топлива. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. «Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», — сказал Мин Аун Хлайн в интервью РИА «Новости» во время Восточного экономического форума. Причем он уточнил, что страна будет оплачивать нефть в той валюте, которую предложит Россия. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям