06 сентября 2022

Россия нашла нового покупателя нефти в Азии

Мьянма стала новым азиатским покупателем российской нефти
© Служба новостей «URA.RU»
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Мьянма стала новым покупателем российской нефти Фото:

Россия нашла нового покупателя нефти в Азии — Мьянма получит первую поставку дизельного топлива. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.

«Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», — сказал Мин Аун Хлайн в интервью РИА «Новости» во время Восточного экономического форума. Причем он уточнил, что страна будет оплачивать нефть в той валюте, которую предложит Россия.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть.

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Россия нашла нового покупателя нефти в Азии — Мьянма получит первую поставку дизельного топлива. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. «Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», — сказал Мин Аун Хлайн в интервью РИА «Новости» во время Восточного экономического форума. Причем он уточнил, что страна будет оплачивать нефть в той валюте, которую предложит Россия. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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