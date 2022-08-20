МИД: Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток

Если попытаться ограничить цены на нефть, рынок испытает шок с резким взлетом котировок Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, если западные страны попытаются установить предельные цены на нефть. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Если Группа семи [G7] попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать ее себе в убыток», — заявил он в интервью ТАСС. Панкин уточнил, что, если это произойдет, нефтяной рынок «испытает шок с резким взлетом котировок».

Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, призванной спасти жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов. Ограничения коснулись не только государства в целом, но и известных людей — политиков, бизнесменов и влиятельных граждан, уточняет Vse42.Ru. Одной из санкций для российской экономики стал частичный или полный запрет стран Евросоюза на российские энергоресурсы — в частности, на нефть. Однако после этого, а также принятых президентом РФ Владимиром Путиным ответных мер — покупке недружественными странами нефти за рубли, цены на нее взлетели. Теперь страны, входящие в G7 — «Большую семерку» (США, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония, Великобритания), пытаются искусственно ограничить цены на нефть. Однако иностранные СМИ пишут, что Россия смогла одолеть конкурентов на мировом рынке благодаря рациональной внешней политике, дополняют « Невские новости».