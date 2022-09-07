Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе
Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе. Об этом он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — уточнил президент. Также он подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. И это может привести к гуманитарной катастрофе.
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