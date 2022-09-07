Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе

07 сентября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе. Об этом он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — уточнил президент. Также он подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. И это может привести к гуманитарной катастрофе.

Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе. Об этом он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — уточнил президент. Также он подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. И это может привести к гуманитарной катастрофе.