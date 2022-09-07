Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе Фото:

Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе. Об этом он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — уточнил президент. Также он подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. И это может привести к гуманитарной катастрофе.

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Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в отправке зерна самим себе. Об этом он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума. «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — уточнил президент. Также он подчеркнул, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. И это может привести к гуманитарной катастрофе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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