Медведев: Лиз Трасс — термоядерная русофобка, которая косит под Маргарет Тэтчер

Медведев: Лиз Трасс — термоядерная русофобка, которая косит под Маргарет Тэтчер
© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии
Медведев отреагировал на новую должность Лиз Трасс Фото:

Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс является некомпетентной термоядерной русофобкой, которая пытается косить под Маргарет Тэтчер, но не обладает ее способностями даже на 5%. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая значения элементарных представлений о политике, истории, географии, нощем желании победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов», — написал Медведев в Telegram.

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Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс является некомпетентной термоядерной русофобкой, которая пытается косить под Маргарет Тэтчер, но не обладает ее способностями даже на 5%. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая значения элементарных представлений о политике, истории, географии, нощем желании победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов», — написал Медведев в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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