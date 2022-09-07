Медведев: Лиз Трасс — термоядерная русофобка, которая косит под Маргарет Тэтчер

Медведев: Лиз Трасс — термоядерная русофобка, которая косит под Маргарет Тэтчер

07 сентября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Медведев отреагировал на новую должность Лиз Трасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс является некомпетентной термоядерной русофобкой, которая пытается косить под Маргарет Тэтчер, но не обладает ее способностями даже на 5%. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая значения элементарных представлений о политике, истории, географии, нощем желании победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов», — написал Медведев в Telegram.

Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс является некомпетентной термоядерной русофобкой, которая пытается косить под Маргарет Тэтчер, но не обладает ее способностями даже на 5%. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая значения элементарных представлений о политике, истории, географии, нощем желании победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов», — написал Медведев в Telegram.