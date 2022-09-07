Хакасские политики: коррупционные скандалы в регионе стали обыденностью

Хакасские политики Молчанов и Мяхар: коррупционные скандалы в регионе стали обыденностью

07 сентября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники УФСБ по Хакасии выявили факты растраты бюджетных средств в крупном размере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый коррупционный скандал в правительстве республики Хакасия уже не вызывает удивления, так как за последнее время было множество уголовных дел, в которых фигурируют представители власти региона. Таким мнением с URA.RU поделились политик Михаил Молчанов и общественный деятель Александр Мяхар. Ранее в СМИ республики появилась информация, что сотрудники местного УФСБ выявили факты растраты руководством ГКУ республики Хакасия «Управление капитального строительства», (входит в структуру регионального Министерства строительства ЖКХ) и бюджетных средств в крупном размере. Как стало известно силовикам, и. о. директора и два руководящих сотрудника учреждения в июле 2022 года выезжали в Санкт-Петербург за бюджетный счет в командировку под предлогом фиктивного прохождения курсов повышения квалификации в одном из негосударственных образовательных учреждений этого города. «Если проанализировать последние годы, то вы заметите, что у нас очень много должностных лиц у руководства республики, которые фигурируют в ряде уголовных дел, связанных с финансами. То, что сегодня у нас активно обсуждается, а именно поездка на обучение, которое фактически было перенесено, почему-то удивительным для жителей республики не стало. Сейчас ждем, куда пойдет дальше следствие, подтвердятся ли данные факты и какое решение вынесет суд», — сказал Михаил Молчанов. «В Хакасии никто не удивлен такому событию, потому что они для нас стали из ряда обыденного. Мы прекрасно помним, что сейчас находится в местах не столь отдаленных бывший замглавы и министр строительства Сергей Новиков. Мы не раз видели скандалы, связанные с руководителем московского представительства Юлии Исмагиловой, которая выписывала себе премии, и кстати, скорее всего, и была зачинщиком этой порочной практики — транжирить бюджеты на форумах», — заявил Александр Мяхар. По словам общественного деятеля, обещания губернатора Валентина Коновалова в регионе расходятся с тем, что происходит на самом деле, и это волнует обычных граждан. «Когда Коновалов пришел к власти, это был 2018 год. Все ждали каких-то исполнений его громких обещаний справедливости, равноправии. Этого не только не случилось, но и случился совершенно диаметрально обратный эффект. Чиновники стали выписывать себе премии, транжирить бюджетные средства и это очень сильно обсуждалось. Об этом говорили на рынках, на остановках, в автобусах. Людей это возмущало», — уточнил он. Молчанов отметил, что сейчас в регионе ждут, когда начнутся новые выборы. «Сегодня все ждут, когда у республики появятся новый горизонт в лице нового лидера, руководителя. Тот человек, который был честно избран народом, их надежды не оправдались. Они ждут нового человека, который поменяет ситуацию», — заключил политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый коррупционный скандал в правительстве республики Хакасия уже не вызывает удивления, так как за последнее время было множество уголовных дел, в которых фигурируют представители власти региона. Таким мнением с URA.RU поделились политик Михаил Молчанов и общественный деятель Александр Мяхар. Ранее в СМИ республики появилась информация, что сотрудники местного УФСБ выявили факты растраты руководством ГКУ республики Хакасия «Управление капитального строительства», (входит в структуру регионального Министерства строительства ЖКХ) и бюджетных средств в крупном размере. Как стало известно силовикам, и. о. директора и два руководящих сотрудника учреждения в июле 2022 года выезжали в Санкт-Петербург за бюджетный счет в командировку под предлогом фиктивного прохождения курсов повышения квалификации в одном из негосударственных образовательных учреждений этого города. «Если проанализировать последние годы, то вы заметите, что у нас очень много должностных лиц у руководства республики, которые фигурируют в ряде уголовных дел, связанных с финансами. То, что сегодня у нас активно обсуждается, а именно поездка на обучение, которое фактически было перенесено, почему-то удивительным для жителей республики не стало. Сейчас ждем, куда пойдет дальше следствие, подтвердятся ли данные факты и какое решение вынесет суд», — сказал Михаил Молчанов. «В Хакасии никто не удивлен такому событию, потому что они для нас стали из ряда обыденного. Мы прекрасно помним, что сейчас находится в местах не столь отдаленных бывший замглавы и министр строительства Сергей Новиков. Мы не раз видели скандалы, связанные с руководителем московского представительства Юлии Исмагиловой, которая выписывала себе премии, и кстати, скорее всего, и была зачинщиком этой порочной практики — транжирить бюджеты на форумах», — заявил Александр Мяхар. По словам общественного деятеля, обещания губернатора Валентина Коновалова в регионе расходятся с тем, что происходит на самом деле, и это волнует обычных граждан. «Когда Коновалов пришел к власти, это был 2018 год. Все ждали каких-то исполнений его громких обещаний справедливости, равноправии. Этого не только не случилось, но и случился совершенно диаметрально обратный эффект. Чиновники стали выписывать себе премии, транжирить бюджетные средства и это очень сильно обсуждалось. Об этом говорили на рынках, на остановках, в автобусах. Людей это возмущало», — уточнил он. Молчанов отметил, что сейчас в регионе ждут, когда начнутся новые выборы. «Сегодня все ждут, когда у республики появятся новый горизонт в лице нового лидера, руководителя. Тот человек, который был честно избран народом, их надежды не оправдались. Они ждут нового человека, который поменяет ситуацию», — заключил политик.