Диетолог Дианова назвала полезные продукты для поджелудочной железы

Диетолог Дианова: омлет и запеканка являются самыми полезными блюдами для поджелудочной железы

09 сентября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Поджелудочная железа хорошо усваивает омлет Фото: Анна Майорова © URA.RU Самым полезными блюдами для поджелудочной железы являются омлет и творожное суфле-запеканка, так как орган их хорошо усваивает. При этом поджелудочной железе вредят свежие овощи, фрукты и ягоды. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Омлеты и творожные суфле-запеканки. Поджелудочная железа хорошо их воспринимает и усваивает, особенно это касается тех, у кого есть желчнокаменная болезнь. Таким людям яйца в виде яичницы запрещены, но зато их можно в виде омлета, особенно с белковым компонентом», — сказала Нурия Дианова. Однако гастроэнтеролог посоветовала не налегать на конкретные продукты, а стараться держат баланс. «Какого-то суперпродукта, на который надо налегать, вообще не существует. Когда мы на что-то налегаем, потом грядут другие проблемы. Поджелудочную железу не надо мучить алкоголем, слишком калорийным и несбалансированным питанием», — добавила собеседница агентства. При этом свежие овощи и фрукты не лучшим образом усваивается поджелудочной железой, отметила специалист. «Она не любит свежие овощи, фрукты, ягоды. Она это плохо воспринимает за исключением банана. Отсюда идет вывод, что нужна термическая обработка. В период обострения заболевания поджелудочной железы ее нужно беречь, она не должна напрягаться. Чтобы этого добиться добавляют ферментные препараты», — уточнила Дианова.

Самым полезными блюдами для поджелудочной железы являются омлет и творожное суфле-запеканка, так как орган их хорошо усваивает. При этом поджелудочной железе вредят свежие овощи, фрукты и ягоды. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Омлеты и творожные суфле-запеканки. Поджелудочная железа хорошо их воспринимает и усваивает, особенно это касается тех, у кого есть желчнокаменная болезнь. Таким людям яйца в виде яичницы запрещены, но зато их можно в виде омлета, особенно с белковым компонентом», — сказала Нурия Дианова. Однако гастроэнтеролог посоветовала не налегать на конкретные продукты, а стараться держат баланс. «Какого-то суперпродукта, на который надо налегать, вообще не существует. Когда мы на что-то налегаем, потом грядут другие проблемы. Поджелудочную железу не надо мучить алкоголем, слишком калорийным и несбалансированным питанием», — добавила собеседница агентства. При этом свежие овощи и фрукты не лучшим образом усваивается поджелудочной железой, отметила специалист. «Она не любит свежие овощи, фрукты, ягоды. Она это плохо воспринимает за исключением банана. Отсюда идет вывод, что нужна термическая обработка. В период обострения заболевания поджелудочной железы ее нужно беречь, она не должна напрягаться. Чтобы этого добиться добавляют ферментные препараты», — уточнила Дианова.