Кремль: Запад мешает поставкам российского продовольствия

Запад мешает поставками российского продовольствия, заявил Песков
Вывод на международные рынки российского зерна затрудняется западными странами. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышали лукавые заявления США и европейских государств, что на российские удобрения и продовольствия санкции не распространяются. Но по факту вывод на международные рынки крайне затруднен и ограничен из-за того, что суда не могут заходить в порты, их не страхуют», — заявил Песков.
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