Кремль: Запад мешает поставкам российского продовольствия

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
Запад мешает поставками российского продовольствия, заявил Песков Фото:

Вывод на международные рынки российского зерна затрудняется западными странами. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышали лукавые заявления США и европейских государств, что на российские удобрения и продовольствия санкции не распространяются. Но по факту вывод на международные рынки крайне затруднен и ограничен из-за того, что суда не могут заходить в порты, их не страхуют», — заявил Песков.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Вывод на международные рынки российского зерна затрудняется западными странами. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы слышали лукавые заявления США и европейских государств, что на российские удобрения и продовольствия санкции не распространяются. Но по факту вывод на международные рынки крайне затруднен и ограничен из-за того, что суда не могут заходить в порты, их не страхуют», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...