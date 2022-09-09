Кремль: Запад мешает поставкам российского продовольствия

09 сентября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Запад мешает поставками российского продовольствия, заявил Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вывод на международные рынки российского зерна затрудняется западными странами. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы слышали лукавые заявления США и европейских государств, что на российские удобрения и продовольствия санкции не распространяются. Но по факту вывод на международные рынки крайне затруднен и ограничен из-за того, что суда не могут заходить в порты, их не страхуют», — заявил Песков.

Вывод на международные рынки российского зерна затрудняется западными странами. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы слышали лукавые заявления США и европейских государств, что на российские удобрения и продовольствия санкции не распространяются. Но по факту вывод на международные рынки крайне затруднен и ограничен из-за того, что суда не могут заходить в порты, их не страхуют», — заявил Песков.