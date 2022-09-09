Блогера Хованского исключили из списка экстремистов и террористов

Решение последовало за освобождением блогера из СИЗО
Блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов. Его дело было прекращено за истечением срока давности. Это следует из данных Росфинмониторинга.
Теперь Хованского нет в списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга. Суд в Петербурге в декабре постановил освободить блогера из СИЗО и назначить ему запрет определенных действий до 8 января.
Хованского внесли в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, 10 августа 2021 года. Блогера задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. Уголовное дело против него возбудили из-за песни с «публичными призывами к терроризму».
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