Блогера Хованского исключили из списка экстремистов и террористов

09 сентября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Решение последовало за освобождением блогера из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов. Его дело было прекращено за истечением срока давности. Это следует из данных Росфинмониторинга. Теперь Хованского нет в списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга. Суд в Петербурге в декабре постановил освободить блогера из СИЗО и назначить ему запрет определенных действий до 8 января. Хованского внесли в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, 10 августа 2021 года. Блогера задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. Уголовное дело против него возбудили из-за песни с «публичными призывами к терроризму».

Блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов. Его дело было прекращено за истечением срока давности. Это следует из данных Росфинмониторинга. Теперь Хованского нет в списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга. Суд в Петербурге в декабре постановил освободить блогера из СИЗО и назначить ему запрет определенных действий до 8 января. Хованского внесли в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, 10 августа 2021 года. Блогера задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. Уголовное дело против него возбудили из-за песни с «публичными призывами к терроризму».