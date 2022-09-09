Блогера Хованского исключили из списка экстремистов и террористов

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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, заключение, замок, судебный процесс, клетка, освобождение
Решение последовало за освобождением блогера из СИЗО Фото:

Блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов. Его дело было прекращено за истечением срока давности. Это следует из данных Росфинмониторинга.

Теперь Хованского нет в списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга. Суд в Петербурге в декабре постановил освободить блогера из СИЗО и назначить ему запрет определенных действий до 8 января.

Хованского внесли в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, 10 августа 2021 года. Блогера задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. Уголовное дело против него возбудили из-за песни с «публичными призывами к терроризму».

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Блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов. Его дело было прекращено за истечением срока давности. Это следует из данных Росфинмониторинга. Теперь Хованского нет в списке экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга. Суд в Петербурге в декабре постановил освободить блогера из СИЗО и назначить ему запрет определенных действий до 8 января. Хованского внесли в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, 10 августа 2021 года. Блогера задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. Уголовное дело против него возбудили из-за песни с «публичными призывами к терроризму».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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