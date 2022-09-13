13 сентября 2022

Курганских учителей обяжут воспитывать школьников

Депутаты Курганской областной думы рассмотрели поправки в закон об образовании
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Курганской области принимают поправки в закон об образовании Фото:

В школах Курганской области учеников будут не только обучать, но и воспитывать. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты Курганской областной думы на комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU.

«Основные изменения: воспитание обучающихся будет являться обязательной миссией и одним из приоритетов региональной политики в сфере образования на территории Курганской области. Воспитание будет осуществляться на основе включенных в образовательную программу рабочих программ воспитания и плана воспитательной работы. Кроме того, в разработке рабочих программ воспитания имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся. В связи с этим был подготовлен законопроект», — пояснил депутатам директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

По словам председателя комитета Елены Воронович, законопроект (о внесении изменений в статью 11 закона о правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области) внесен губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. У депутатов вопросов по нему не возникло. Комитет рекомендовал принять поправку на заседании облдумы в двух чтениях.

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В школах Курганской области учеников будут не только обучать, но и воспитывать. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты Курганской областной думы на комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. «Основные изменения: воспитание обучающихся будет являться обязательной миссией и одним из приоритетов региональной политики в сфере образования на территории Курганской области. Воспитание будет осуществляться на основе включенных в образовательную программу рабочих программ воспитания и плана воспитательной работы. Кроме того, в разработке рабочих программ воспитания имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся. В связи с этим был подготовлен законопроект», — пояснил депутатам директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров. По словам председателя комитета Елены Воронович, законопроект (о внесении изменений в статью 11 закона о правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области) внесен губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. У депутатов вопросов по нему не возникло. Комитет рекомендовал принять поправку на заседании облдумы в двух чтениях.
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