15 сентября 2022

В Белом Доме обеспокоены из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина является примером сближения РФ и КНР, считают в Белом доме Фото:

Власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина. Там считают встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина примером сближения двух стран. Об этом заявила на пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу глубины связей КНР с Россией, выравнивания [позиций двух стран] даже в то время, когда Россия ведет агрессивную войну на Украине. <…> Эта встреча — пример такого выравнивания», — сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, транслируемом на YouTube.

Ранее сообщалось, что очная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в ходе саммита ШОС 15 сентября в Самарканде показала, что оба лидера по-прежнему придерживаются политики многополярного мира и готовы поддержать друг друга в кризисных ситуациях. Путин заявлял, что сотрудничество РФ и КНР «можно считать образцом». Российский лидер назвал Си Цзиньпиня своим хорошим другом.

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Власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина. Там считают встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина примером сближения двух стран. Об этом заявила на пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу глубины связей КНР с Россией, выравнивания [позиций двух стран] даже в то время, когда Россия ведет агрессивную войну на Украине. <…> Эта встреча — пример такого выравнивания», — сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, транслируемом на YouTube. Ранее сообщалось, что очная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в ходе саммита ШОС 15 сентября в Самарканде показала, что оба лидера по-прежнему придерживаются политики многополярного мира и готовы поддержать друг друга в кризисных ситуациях. Путин заявлял, что сотрудничество РФ и КНР «можно считать образцом». Российский лидер назвал Си Цзиньпиня своим хорошим другом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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