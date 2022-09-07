Путин назвал Си Цзиньпиня своим хорошим другом

07 сентября 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

По словам Путина, визит Си Цзиньпиня имеет большое значение для России Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской народной республики Си Цзиньпиня своим хорошим другом. С таким заявлением президент России выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. «Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу — председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину», — попросил президент России председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает РИА «Новости». Путин отметил, что Россия придает большое значение его визиту. «Этот визит [Си Цзиньпиня] еще раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений», — добавил президент. Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума поделился подробностями о начале спецоперации. Он также рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций.

Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской народной республики Си Цзиньпиня своим хорошим другом. С таким заявлением президент России выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. «Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу — председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину», — попросил президент России председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает РИА «Новости». Путин отметил, что Россия придает большое значение его визиту. «Этот визит [Си Цзиньпиня] еще раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений», — добавил президент. Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума поделился подробностями о начале спецоперации. Он также рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций.