Путин назвал Си Цзиньпиня своим хорошим другом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
По словам Путина, визит Си Цзиньпиня имеет большое значение для России Фото:

Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской народной республики Си Цзиньпиня своим хорошим другом. С таким заявлением президент России выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу — председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину», — попросил президент России председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает РИА «Новости». Путин отметил, что Россия придает большое значение его визиту. «Этот визит [Си Цзиньпиня] еще раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений», — добавил президент.

Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума поделился подробностями о начале спецоперации. Он также рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской народной республики Си Цзиньпиня своим хорошим другом. С таким заявлением президент России выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. «Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу — председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину», — попросил президент России председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает РИА «Новости». Путин отметил, что Россия придает большое значение его визиту. «Этот визит [Си Цзиньпиня] еще раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений», — добавил президент. Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума поделился подробностями о начале спецоперации. Он также рассказал, какие проблемы остались в России из-за санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...