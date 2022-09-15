Путин укрепил стратегический союз с Китаем

Президент РФ и лидер КНР выработали совместную стратегию противостояния США

15 сентября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Лидеры РФ и Китая провели очередную встречу Фото: Zuma\TASS Россия и Китай укрепляют свой стратегический союз. Очная встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС 15 сентября в Самарканде показала, что они по-прежнему придерживаются политики многополярного мира и готовы поддержать друг друга в кризисных ситуациях, комментируют эксперты. По словам политологов, Путин и Си готовы противостоять США и всему коллективному Западу, который пытается навязывать свои правила игры. В первый день визита в Узбекистан президент Путин встретился с лидерами нескольких государств. Двусторонние переговоры прошли с Эбрахимом Раиси (Иран), Сердаром Бердымухамедовым (Туркменистан), Садыром Жапаровым (Киргизия), Шавкатом Мерзиеевым (Узбекистан) и с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Вопросы трехстороннего сотрудничества Путин обсудил с руководителями Китая и Монголии. Путин провел встречу не только с Цзиньпином, но и с рядом других лидеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особое внимание было приковано к встрече тет-а-тет Путина с лидером КНР Си Цзиньпином. В начале переговоров президент РФ отметил, что с момента последней встречи в феврале, перед открытием Зимней Олимпиады в Пекине, «произошло много событий». «Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения», — заявил Путин и поддержал Си Цзиньпина перед предстоящими выборами председателя компартии Китая, съезд которой состоится уже в октябре. По словам Путина, сотрудничество России и Китая «можно считать образцом». «Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое», — подчеркнул президент РФ. Попытки создания однополярного мира, отметил он, «приобрели абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете». «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет. Со своей стороны твердо, на деле, придерживаемся принципа „одного Китая“. Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — подчеркнул Путин. Си Цзиньпин подтвердил, что государства поддерживают «эффективные стратегические контакты». «Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — заявил китайский лидер. Россия и Китай давно углубляют партнерство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встрече Путина с Си Цзиньпином на полях ШОС Кремль придает особое значение, о чем накануне саммита журналистам сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ей предшествовало участие китайской делегации в Восточном экономическом форуме в начале сентября. Кроме того, накануне саммита ШОС стартовали совместные военные учения в Тихом океане. Предстоящие переговоры вызвали ажиотаж в западных СМИ. Символично, что за два пандемийных года Си Цзиньпин впервые выехал за пределы страны — для того, чтобы встретиться с президентом Путиным, убеждены политологи. Приветствия лидеров говорили о многом: Путин назвал Си «дорогим другом», Си Путина — «дорогим и давним другом». Эксперты объясняют это рядом причин. Встреча на полях ШОС неслучайна: именно Россия и Китай стали создателями Шанхайской организации сотрудничества. Сделано это было задолго до украинского кризиса и до начавшихся глобальных изменений в миропорядке — еще в начале «нулевых», подчеркнул в разговоре с URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «ШОС — это не ответ на какие-то вызовы, а заблаговременно созданная организация для решения сущностных вопросов ее членов. Она все время расширяется и укрепляется, ее авторитет растет», — отметил Климов. В условиях новых вызовов Путину и Си Цзиньпину важно, «глядя друг другу в глаза обсудить их», подчеркивает сенатор. «Сегодня в мире не так много государств, которые определяют жизнь человечества. Среди таких государств, конечно, Россия и Китай», — убежден Климов. Эта встреча была нужна, чтобы прояснить позиции обоих лидеров по возникшим после предыдущих переговоров в феврале 2022 года в Пекине и нарастающим конфликтам: России и Украины, Китая и Тайваня. И там, и там свою провокационную роль сыграли США, объясняет гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Для России Китай — стратегический партнер как в торгово-экономической, так и в военно-политической сфере, считает глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «КНР не присоединяется к западным санкциям против России. При этом он, как и РФ, находится под западным давлением. Здесь совпадение интересов Путина и Си Цзиньпина и обоюдное стремление к противостоянию Западу очевидно. Противостояние США и Западу — это то, что Россию и Китай объединяет», — заявил Кортунов. Россия не давит на Китай по вопросу поддержки СВО, отмечают политологи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Опрошенные URA.RU политологи убеждены, что у России есть запрос на поддержку Китаем ее позиции по Украине. «[Для Путина] это важно, потому что России противостоит не только Украина, но и все стоящие за ней западные союзники», — полагает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. Однако при этом РФ не намерена загонять Китай в угол и требовать заявления о поддержке СВО, убежден профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Александр Николаевич Михайленко. «Это очень тонкая сфера. И Китай все-таки от нейтральной позиции ближе к нашей. Лидеры показывают, что понимают позицию друг друга. Для России Китай даже не стратегический партнер, а больше, чем союзник», — резюмировал Михайленко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай укрепляют свой стратегический союз. Очная встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС 15 сентября в Самарканде показала, что они по-прежнему придерживаются политики многополярного мира и готовы поддержать друг друга в кризисных ситуациях, комментируют эксперты. По словам политологов, Путин и Си готовы противостоять США и всему коллективному Западу, который пытается навязывать свои правила игры. В первый день визита в Узбекистан президент Путин встретился с лидерами нескольких государств. Двусторонние переговоры прошли с Эбрахимом Раиси (Иран), Сердаром Бердымухамедовым (Туркменистан), Садыром Жапаровым (Киргизия), Шавкатом Мерзиеевым (Узбекистан) и с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Вопросы трехстороннего сотрудничества Путин обсудил с руководителями Китая и Монголии. Особое внимание было приковано к встрече тет-а-тет Путина с лидером КНР Си Цзиньпином. В начале переговоров президент РФ отметил, что с момента последней встречи в феврале, перед открытием Зимней Олимпиады в Пекине, «произошло много событий». «Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения», — заявил Путин и поддержал Си Цзиньпина перед предстоящими выборами председателя компартии Китая, съезд которой состоится уже в октябре. По словам Путина, сотрудничество России и Китая «можно считать образцом». «Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое», — подчеркнул президент РФ. Попытки создания однополярного мира, отметил он, «приобрели абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете». «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет. Со своей стороны твердо, на деле, придерживаемся принципа „одного Китая“. Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — подчеркнул Путин. Си Цзиньпин подтвердил, что государства поддерживают «эффективные стратегические контакты». «Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — заявил китайский лидер. Встрече Путина с Си Цзиньпином на полях ШОС Кремль придает особое значение, о чем накануне саммита журналистам сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ей предшествовало участие китайской делегации в Восточном экономическом форуме в начале сентября. Кроме того, накануне саммита ШОС стартовали совместные военные учения в Тихом океане. Предстоящие переговоры вызвали ажиотаж в западных СМИ. Символично, что за два пандемийных года Си Цзиньпин впервые выехал за пределы страны — для того, чтобы встретиться с президентом Путиным, убеждены политологи. Приветствия лидеров говорили о многом: Путин назвал Си «дорогим другом», Си Путина — «дорогим и давним другом». Эксперты объясняют это рядом причин. Встреча на полях ШОС неслучайна: именно Россия и Китай стали создателями Шанхайской организации сотрудничества. Сделано это было задолго до украинского кризиса и до начавшихся глобальных изменений в миропорядке — еще в начале «нулевых», подчеркнул в разговоре с URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «ШОС — это не ответ на какие-то вызовы, а заблаговременно созданная организация для решения сущностных вопросов ее членов. Она все время расширяется и укрепляется, ее авторитет растет», — отметил Климов. В условиях новых вызовов Путину и Си Цзиньпину важно, «глядя друг другу в глаза обсудить их», подчеркивает сенатор. «Сегодня в мире не так много государств, которые определяют жизнь человечества. Среди таких государств, конечно, Россия и Китай», — убежден Климов. Эта встреча была нужна, чтобы прояснить позиции обоих лидеров по возникшим после предыдущих переговоров в феврале 2022 года в Пекине и нарастающим конфликтам: России и Украины, Китая и Тайваня. И там, и там свою провокационную роль сыграли США, объясняет гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Для России Китай — стратегический партнер как в торгово-экономической, так и в военно-политической сфере, считает глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «КНР не присоединяется к западным санкциям против России. При этом он, как и РФ, находится под западным давлением. Здесь совпадение интересов Путина и Си Цзиньпина и обоюдное стремление к противостоянию Западу очевидно. Противостояние США и Западу — это то, что Россию и Китай объединяет», — заявил Кортунов. Опрошенные URA.RU политологи убеждены, что у России есть запрос на поддержку Китаем ее позиции по Украине. «[Для Путина] это важно, потому что России противостоит не только Украина, но и все стоящие за ней западные союзники», — полагает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. Однако при этом РФ не намерена загонять Китай в угол и требовать заявления о поддержке СВО, убежден профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Александр Николаевич Михайленко. «Это очень тонкая сфера. И Китай все-таки от нейтральной позиции ближе к нашей. Лидеры показывают, что понимают позицию друг друга. Для России Китай даже не стратегический партнер, а больше, чем союзник», — резюмировал Михайленко.