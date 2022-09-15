В магазинах Челябинска продавали фальшивые пельмени

16 сентября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Начинка пельменей не совпадала с указанной на упаковке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В магазинах крупной торговой сети в Челябинске продавали фальшивые рыбные пельмени. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция поступала в магазины с предприятия, на котором меняли информацию о начинке пельменей. В итоге, по документам магазины получили пельмени с щукой, на самом же деле пельмени лепили из минтая и горбуши. «Па предприятии была выработана поднадзорная продукция (пельмени и котлеты рыбные из щуки), которая в соответствии с информацией, размещенной на маркировочной этикетке, производилась из филе щуки. Однако при анализе оформленных ветеринарных сопроводительных документов было установлено, что для выработки обозначенной продукции в качестве сырья использовались минтай и горбуша», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В пресс-службе ведомства отметили, что продукция поставлялась в сетевые и рыбные магазины города. Она была изъята из оборота и уничтожена. Производителя продукции и ветврача, который оформлял фальшивые документы, привлекли к административной ответственности. Ранее на другом предприятии выпускали говяжьи пельмени, которые по документам значились оленьими, а в пельменях из щуки, семги и трески начинку меняли на горбушу и минтая. За все время деятельности с производство ушло в реализацию около двух тонн рыбных пельменей и 180 килограммов мясных пельменей.

В магазинах крупной торговой сети в Челябинске продавали фальшивые рыбные пельмени. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукция поступала в магазины с предприятия, на котором меняли информацию о начинке пельменей. В итоге, по документам магазины получили пельмени с щукой, на самом же деле пельмени лепили из минтая и горбуши. «Па предприятии была выработана поднадзорная продукция (пельмени и котлеты рыбные из щуки), которая в соответствии с информацией, размещенной на маркировочной этикетке, производилась из филе щуки. Однако при анализе оформленных ветеринарных сопроводительных документов было установлено, что для выработки обозначенной продукции в качестве сырья использовались минтай и горбуша», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В пресс-службе ведомства отметили, что продукция поставлялась в сетевые и рыбные магазины города. Она была изъята из оборота и уничтожена. Производителя продукции и ветврача, который оформлял фальшивые документы, привлекли к административной ответственности. Ранее на другом предприятии выпускали говяжьи пельмени, которые по документам значились оленьими, а в пельменях из щуки, семги и трески начинку меняли на горбушу и минтая. За все время деятельности с производство ушло в реализацию около двух тонн рыбных пельменей и 180 килограммов мясных пельменей.