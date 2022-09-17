Скончался режиссер «Приключений Шерлока Холмса» и «Зимней Вишни»

Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни
Режиссер «Приключений Шерлока Холмса» и «Зимней вишни» Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».
Игорь Масленников — Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист РСФСР. Награжден Государственной премией Российской Федерации за личный вклад в развитие отечественного телевизионного кино, а также орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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