В центре Херсона раздаются взрывы и автоматные очереди

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Взрывы и выстрелы слышны возле здания военно-гражданской администрации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Херсона в центре города слышат автоматные очереди. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на оперативные службы города.

«Автоматные очереди услышали в районе центральной улицы Ушакова после громких „хлопков“ над зданием военно-гражданской администрации. Взрывы тоже слышны», — отмечает журналист с места событий.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по спасению мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжался восемь лет. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.

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Жители Херсона в центре города слышат автоматные очереди. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на оперативные службы города. «Автоматные очереди услышали в районе центральной улицы Ушакова после громких „хлопков“ над зданием военно-гражданской администрации. Взрывы тоже слышны», — отмечает журналист с места событий. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по спасению мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжался восемь лет. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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