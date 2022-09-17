В центре Херсона раздаются взрывы и автоматные очереди

Взрывы и выстрелы слышны возле здания военно-гражданской администрации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Херсона в центре города слышат автоматные очереди. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на оперативные службы города.
«Автоматные очереди услышали в районе центральной улицы Ушакова после громких „хлопков“ над зданием военно-гражданской администрации. Взрывы тоже слышны», — отмечает журналист с места событий.
Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по спасению мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжался восемь лет. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!