Песков: Россия и Китай не претендуют на мировое господство

Пресс-секретарь президента РФ считает, что склонность «рулить всем миром» имеют другие страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы править всем миром. Склонность к мировому господству имеют другие страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в интервью «Вестям недели» на канале «Россия 1». Разговор, в том числе, шел о двусторонних отношениях КНР и России.