Песков: Россия и Китай не претендуют на мировое господство

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ считает, что склонность «рулить всем миром» имеют другие страны Фото:

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы править всем миром. Склонность к мировому господству имеют другие страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в интервью «Вестям недели» на канале «Россия 1». Разговор, в том числе, шел о двусторонних отношениях КНР и России.

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Россия и Китай не претендуют на то, чтобы править всем миром. Склонность к мировому господству имеют другие страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в интервью «Вестям недели» на канале «Россия 1». Разговор, в том числе, шел о двусторонних отношениях КНР и России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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