РИАН: в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями

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Автомобиль был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (архивное фото) Фото:

В центре Мелитополя был подорван автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, в центре Мелитополя с помощью самодельного взрывного устройства был подорван автомобиль с мирными жителями. Люди выжили, однако их состояние не уточняется.

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет.

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В центре Мелитополя был подорван автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». По данным агентства, в центре Мелитополя с помощью самодельного взрывного устройства был подорван автомобиль с мирными жителями. Люди выжили, однако их состояние не уточняется. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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