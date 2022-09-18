РИАН: в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями

Автомобиль был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (архивное фото)
В центре Мелитополя был подорван автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
По данным агентства, в центре Мелитополя с помощью самодельного взрывного устройства был подорван автомобиль с мирными жителями. Люди выжили, однако их состояние не уточняется.
Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет.
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