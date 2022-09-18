РИАН: в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями

18 сентября 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Автомобиль был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Мелитополя был подорван автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». По данным агентства, в центре Мелитополя с помощью самодельного взрывного устройства был подорван автомобиль с мирными жителями. Люди выжили, однако их состояние не уточняется. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет.

В центре Мелитополя был подорван автомобиль с мирными жителями. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». По данным агентства, в центре Мелитополя с помощью самодельного взрывного устройства был подорван автомобиль с мирными жителями. Люди выжили, однако их состояние не уточняется. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет.