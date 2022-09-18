Тюменским студентам начали преподавать бизнес-компетенции

Победители программы смогут бесплатно обучиться предпринимательской грамотности Фото: URA.RU

В Тюмени стартовал второй сезон всероссийской образовательной программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Студенты 2 и 3 курсов на площадке Тюменского индустриального университета приняли участие в первом отборочном турнире — предпринимательской игре «Рынок и капитал», передает корреспондент URA.RU.

Победители турнира станут участниками программы «Я в деле» и до конца года пройдут полный бесплатный курс обучения предпринимательской грамотности. Пять лучших студенческих команд будут приглашены в Москву для участия в бизнес-сессии с федеральными экспертами-практиками.

Турнир «Рынок и капитал» — это командная игра, где студенты развивают деловые качества, учатся работать с инвестиционными инструментами, управлять бизнесом и зарабатывать. Для участников доступны четыре инструмента: работа по найму, инвестиции, бизнес и доверительное управление. Задача игры — выработка эффективной бизнес-стратегии, которая позволит получить максимальное количество баллов и выйти в финал.

«Что такое программа „Я в деле“? Это развитие бизнес-компетенций, сильное комьюнити, получение опыта наставничества и общение с ведущими предпринимателями. Предприниматели сейчас — это двигатели прогресса, те, благодаря кому мир вокруг становится лучше, интереснее, удобнее. А в нынешних условиях предпринимательские компетенции приобретают особую актуальность», — рассказала URA.RU руководитель программы молодежного предпринимательства «Я в деле» в Тюменской области Виктория Утегенова.

В первом турнире приняло участие 11 студенческих команд, но победителем признана команда «712-712» в составе Юлии Борисовой, Владимира Редченко и Анны Мусатовой. Эти ребята получили приоритетное право участия в образовательной программе «Я в деле», а также вошли во всероссийский рейтинг студенческих команд. Следующий отборочный тур состоится 24 сентября в Тюменском государственном университете. А уже 11 октября победители турниров приступят к освоению курса предпринимательской грамотности «Startup».

Напомним, программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и успешно работает уже в 63 регионах России под эгидой благотворительного фонда «КАПИТАНЫ». Ближайшими партнерами проекта выступают Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежь и содействия инновациям. Программа получила всестороннюю поддержку правительства Российской Федерации и лично Михаила Мишустина.