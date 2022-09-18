В курганском СУ СК прошло секретное совещание по поводу статьи «оскорбление представителя власти»

19 сентября 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Курганских следователей собрали на инструктаж по делам за оскорбление представителей власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские следователи провели закрытое рабочее совещание по вопросам злоупотреблений возбуждения дел по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к следственным органам. «Курганским следователям рекомендовали лишний раз не возбуждать уголовных дел по статье за оскорбление сотрудников силовых структур», — рассказали источники. Вероятным поводом для проведения собрания могло быть указание из центрального аппарата СК РФ. Ранее в telegram-каналах появились сообщения, что с подобной повесткой к подчиненным обратился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Главный следователь страны якобы отметил, что дела по ст. 319 УК РФ возбуждаются «для галочки» и рекомендовал избегать подобной практики. По неофициальной информации, данная рекомендация не коснется уже возбужденных дел, их доведут до суда. Редакция URA.RU попросила прокомментировать региональное управление СУ СК информацию о совещании. На момент публикации ответ на запрос из управления еще не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет суд с участием пяти сотрудников городского отдела ГИБДД. По версии следствия, мужчин во время дежурства оскорбил сын бывшего главы курганского МЧС Илья Рожков. Данные для обвинения собирали в течение восьми месяцев.

Курганские следователи провели закрытое рабочее совещание по вопросам злоупотреблений возбуждения дел по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к следственным органам. «Курганским следователям рекомендовали лишний раз не возбуждать уголовных дел по статье за оскорбление сотрудников силовых структур», — рассказали источники. Вероятным поводом для проведения собрания могло быть указание из центрального аппарата СК РФ. Ранее в telegram-каналах появились сообщения, что с подобной повесткой к подчиненным обратился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Главный следователь страны якобы отметил, что дела по ст. 319 УК РФ возбуждаются «для галочки» и рекомендовал избегать подобной практики. По неофициальной информации, данная рекомендация не коснется уже возбужденных дел, их доведут до суда. Редакция URA.RU попросила прокомментировать региональное управление СУ СК информацию о совещании. На момент публикации ответ на запрос из управления еще не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдет суд с участием пяти сотрудников городского отдела ГИБДД. По версии следствия, мужчин во время дежурства оскорбил сын бывшего главы курганского МЧС Илья Рожков. Данные для обвинения собирали в течение восьми месяцев.