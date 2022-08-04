В Кургане сын бывшего главы МЧС обвинен в оскорблении власти

Илью Рожкова обвинили в оскорблении власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын бывшего руководителя Курганского МЧС Олега Рожкова, Илья, привлечен к уголовной ответственности за оскорбление представителей власти. Об этом URA.RU стало известно от источников близких к семье Рожковых.

«Илью собираются осудить за публичное оскорбление без единого свидетеля», — сообщили журналистам URA.RU инсайдеры. Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года.

По информации источника и согласно копиям документов, Илья Рожков вместе с супругой приехал на такси к своему дому. Заметив недалеко от дороги пятерых сотрудников ГИБДД, якобы обозвал их «лицами мужского пола нетрадиционной сексуальной ориентации, после чего направил их в адрес мужского полового органа». По версии обвинения, этим Рожков попал под действие 319 статьи УК РФ (публичное оскорбление представителей власти).

Инсайдер акцентировал, что обвинительное заключение первые разы не утверждали, отправляли на доработку. Найти свидетелей публичного оскорбления не удалось. Таксист, который привез Рожковых, заявил что бранных слов в адрес полицейских не слышал. В разговоре с URA.RU Илья Рожков подтвердил возбуждение в отношении него уголовного дела. «В рамках данного уголовного дела провели обыски на работе супруги и в дальнейшем ее заставили написать рапорт об увольнении», — рассказал Рожков.

В следственном управлении СК РФ по Курганской области возбуждение дела в отношении Рожкова URA.RU подтвердили. В ведомстве добавили, что в данный момент расследование уже завершено, а все материалы переданы в суд.