Жителей Миасса напугали следы медведя

19 сентября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Медведи нагуливают жирок к зиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возле поселка Михеевка в Миассе Челябинской области заметили следы медведя. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. «Возле Михееки сегодня видели следы (помет свежий) медведя небольшого. Буквально 250 метров от жилых домов», — сообщил на условиях анонимности участник сообщества «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители поселка рассказали, что медведи являются частыми гостями окрестных лесов. Летом здесь видели медвежат. Ранее медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности.

Возле поселка Михеевка в Миассе Челябинской области заметили следы медведя. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. «Возле Михееки сегодня видели следы (помет свежий) медведя небольшого. Буквально 250 метров от жилых домов», — сообщил на условиях анонимности участник сообщества «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители поселка рассказали, что медведи являются частыми гостями окрестных лесов. Летом здесь видели медвежат. Ранее медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности.