18 сентября 2022

Жителей Миасса напугали следы медведя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, бассейн, лето, зной, бурый медведь
Медведи нагуливают жирок к зиме Фото:

Возле поселка Михеевка в Миассе Челябинской области заметили следы медведя. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

«Возле Михееки сегодня видели следы (помет свежий) медведя небольшого. Буквально 250 метров от жилых домов», — сообщил на условиях анонимности участник сообщества «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители поселка рассказали, что медведи являются частыми гостями окрестных лесов. Летом здесь видели медвежат.

Ранее медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Возле поселка Михеевка в Миассе Челябинской области заметили следы медведя. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. «Возле Михееки сегодня видели следы (помет свежий) медведя небольшого. Буквально 250 метров от жилых домов», — сообщил на условиях анонимности участник сообщества «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители поселка рассказали, что медведи являются частыми гостями окрестных лесов. Летом здесь видели медвежат. Ранее медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...