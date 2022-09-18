Жителей Миасса напугали следы медведя

Медведи нагуливают жирок к зиме
Возле поселка Михеевка в Миассе Челябинской области заметили следы медведя. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.
«Возле Михееки сегодня видели следы (помет свежий) медведя небольшого. Буквально 250 метров от жилых домов», — сообщил на условиях анонимности участник сообщества «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях жители поселка рассказали, что медведи являются частыми гостями окрестных лесов. Летом здесь видели медвежат.
Ранее медведя сняли на видео возле поселка Вязовой рядом с Усть-Катавом. Местные жители предупредили соседей, чтобы те предприняли меры безопасности.
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