В Челябинской области большого медведя сняли на видео Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселок Вязовой рядом с Усть-Катавом Челябинской области пришел медведь. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

«Сегодня по Вязовой ходил медведь. Они жир на зиму копят, кушать хотят, вот ходят в поисках еды», — рассказали участники сообщества «Подслушано | Вязовая | Объявления» во «ВКонтакте» супруги Ганиевы.

В комментариях местные жители поблагодарили за предупреждение и сообщили, что примут меры для безопасности детей и взрослых. Некоторые пожелали, чтобы охотники помогли им избавиться от подобного соседства.

Ранее стало известно о медведице с медвежатами, которых заметили возле горнолыжного курорта «Завьялиха». А в конце лета жители Магнитогорска жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное.