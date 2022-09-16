16 сентября 2022

В челябинский поселок забрел медведь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
В Челябинской области большого медведя сняли на видео Фото:

В поселок Вязовой рядом с Усть-Катавом Челябинской области пришел медведь. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

«Сегодня по Вязовой ходил медведь. Они жир на зиму копят, кушать хотят, вот ходят в поисках еды», — рассказали участники сообщества «Подслушано | Вязовая | Объявления» во «ВКонтакте» супруги Ганиевы.

В комментариях местные жители поблагодарили за предупреждение и сообщили, что примут меры для безопасности детей и взрослых. Некоторые пожелали, чтобы охотники помогли им избавиться от подобного соседства.

Ранее стало известно о медведице с медвежатами, которых заметили возле горнолыжного курорта «Завьялиха». А в конце лета жители Магнитогорска жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное.

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В поселок Вязовой рядом с Усть-Катавом Челябинской области пришел медведь. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. «Сегодня по Вязовой ходил медведь. Они жир на зиму копят, кушать хотят, вот ходят в поисках еды», — рассказали участники сообщества «Подслушано | Вязовая | Объявления» во «ВКонтакте» супруги Ганиевы. В комментариях местные жители поблагодарили за предупреждение и сообщили, что примут меры для безопасности детей и взрослых. Некоторые пожелали, чтобы охотники помогли им избавиться от подобного соседства. Ранее стало известно о медведице с медвежатами, которых заметили возле горнолыжного курорта «Завьялиха». А в конце лета жители Магнитогорска жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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