В ЕР определились с кандидатом на пост спикера Тюменской облдумы

Депутат Фуат Сайфитдинов, как ранее URA.RU писало со ссылкой на источники, стал официальным претендентом на должность председателя Тюменской облдумы. Решение об этом было принято 22 сентября на президиуме регионального политического совета тюменского партии «Единая Россия», сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
«Тюменские единороссы предложили Фуата Сайфитдинова на должность спикера областной думы. Участие в заседании принял губернатор Тюменской области, член Высшего совета „Единой России“ Александр Моор», — рассказали в инфоцентре.
Место спикера облдумы стало вакантным после смерти Сергея Корепанова 28 июня. Сайфитдинов, по словам источников агентства, стал компромиссным вариантом, который поддержали губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
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Депутат Фуат Сайфитдинов, как ранее URA.RU писало со ссылкой на источники, стал официальным претендентом на должность председателя Тюменской облдумы. Решение об этом было принято 22 сентября на президиуме регионального политического совета тюменского партии «Единая Россия», сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. «Тюменские единороссы предложили Фуата Сайфитдинова на должность спикера областной думы. Участие в заседании принял губернатор Тюменской области, член Высшего совета „Единой России“ Александр Моор», — рассказали в инфоцентре. Место спикера облдумы стало вакантным после смерти Сергея Корепанова 28 июня. Сайфитдинов, по словам источников агентства, стал компромиссным вариантом, который поддержали губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.