Умер спикер Тюменской облдумы 28 июня 2022 в 14:18 Размер текста - 17 + Сергей Корепанову было 74 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в региональной власти. «Сергей Корепанов скончался в кардиоцентре, куда его доставили на скорой прямо из здания облдумы. Подробностей пока нет», — сообщил инсайдер. В пресс-службе регионального парламента пообещали прокомментировать информацию позднее. Запрос также направлен в региональный депздрав. Корепанову было 74 года. Он возглавлял облдуму с 1998 года. Дополнено в 14:26. «Тюменская областная дума сообщила, что сегодня, 28 июня 2022 года, на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель регионального парламента Сергей Евгеньевич Корепанов», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» . Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в региональной власти. «Сергей Корепанов скончался в кардиоцентре, куда его доставили на скорой прямо из здания облдумы. Подробностей пока нет», — сообщил инсайдер. В пресс-службе регионального парламента пообещали прокомментировать информацию позднее. Запрос также направлен в региональный депздрав. Корепанову было 74 года. Он возглавлял облдуму с 1998 года. Дополнено в 14:26. «Тюменская областная дума сообщила, что сегодня, 28 июня 2022 года, на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель регионального парламента Сергей Евгеньевич Корепанов», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям