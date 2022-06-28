Умер спикер Тюменской облдумы

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Пресс-конференция председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Тюмень, корепанов сергей
Сергей Корепанову было 74 года Фото:

Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в региональной власти.

«Сергей Корепанов скончался в кардиоцентре, куда его доставили на скорой прямо из здания облдумы. Подробностей пока нет», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе регионального парламента пообещали прокомментировать информацию позднее. Запрос также направлен в региональный депздрав.

Корепанову было 74 года. Он возглавлял облдуму с 1998 года.

Дополнено в 14:26. «Тюменская областная дума сообщила, что сегодня, 28 июня 2022 года, на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель регионального парламента Сергей Евгеньевич Корепанов», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

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Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в региональной власти. «Сергей Корепанов скончался в кардиоцентре, куда его доставили на скорой прямо из здания облдумы. Подробностей пока нет», — сообщил инсайдер. В пресс-службе регионального парламента пообещали прокомментировать информацию позднее. Запрос также направлен в региональный депздрав. Корепанову было 74 года. Он возглавлял облдуму с 1998 года. Дополнено в 14:26. «Тюменская областная дума сообщила, что сегодня, 28 июня 2022 года, на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель регионального парламента Сергей Евгеньевич Корепанов», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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