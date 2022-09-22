Депутат Цунаева: Владимир Путин поставил точку в важном историческом споре

Депутат Госдумы Цунаева: Россия вернула доброе имя Герою Великой Отечественной войны Третьякевичу

22 сентября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Организатору «Молодой гвардии» Третьякевичу присвоили звание Героя РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия признала подвиг и реабилитировала имя одного из создателей в городе Краснодон (ныне ЛНР) подпольной организации «Молодая гвардия» Виктора Третьякевича. Долгое время комсомолец считался предателем. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал Указ о присвоении посмертно звания Героя РФ Третьякевичу. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. «Подвиг молодогвардейцев — это символ отношения молодых людей, таких как Виктор Третьякевич, к нацизму, любви к Родине. Еще в годы войны нацисты запустили слух, что он предал своих товарищей, поэтому он оказался в забвении. После окончания ВОВ сотрудники музея „Молодая гвардия“ пытались восстановить историческую справедливость. Но в СССР он был лишь награжден посмертно „Орденом Отечественной войны“. Пытались вернуть имя и в современной Украине. Но никакой обратной связи не было. И я рада, что наш президент поставил точку в этом историческом споре», — подчеркнула Елена Цунаева. В беседе с URA.RU директор музея «Молодая гвардия» (г. Краснодон, ЛНР) Наталья Николаенко отметила высокую значимость того, что Третьякевичу имя Героя было присвоено именно в России. «Начиная с 2002 года, когда было 60 лет со дня создания „Молодой гвардии“, мы ходатайствовали о присвоении Третьякевичу звания Героя Украины. Но было все отклонено. Потому что при президенте Викторе Ющенко звание Героя Украины дали Степану Бандере и Роману Шухевичу. И, наверное, хорошо, что Третьякевич не получил этого звания, потому что сейчас оно дискредитировано. Мы думали, как решить вопрос, чтобы присвоить ему звание Героя России. И нам это удалось», — объяснила она. По словам директора музея, молодежь, что сейчас защищает ЛНР и ДНР, воспитана на подвиге Третьякевича. «Мы всегда о нем рассказывали, о его подвиге, о любви к своему отечеству. Ведь для этих молодых юношей, младшему из которых было 14 лет, а старшему чуть больше 20, Родиной была, как и для нас, дом, улица, наши родные, близкие, которых мы должны защищать в минуты опасности. И те ребята, та современная молодежь, воспитанная на подвиге Героя „Молодой гвардии“, сейчас защищает ЛНР и ДНР. И тоже совершают такие, не менее значимые, подвиги», — заметила Николаенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия признала подвиг и реабилитировала имя одного из создателей в городе Краснодон (ныне ЛНР) подпольной организации «Молодая гвардия» Виктора Третьякевича. Долгое время комсомолец считался предателем. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал Указ о присвоении посмертно звания Героя РФ Третьякевичу. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. «Подвиг молодогвардейцев — это символ отношения молодых людей, таких как Виктор Третьякевич, к нацизму, любви к Родине. Еще в годы войны нацисты запустили слух, что он предал своих товарищей, поэтому он оказался в забвении. После окончания ВОВ сотрудники музея „Молодая гвардия“ пытались восстановить историческую справедливость. Но в СССР он был лишь награжден посмертно „Орденом Отечественной войны“. Пытались вернуть имя и в современной Украине. Но никакой обратной связи не было. И я рада, что наш президент поставил точку в этом историческом споре», — подчеркнула Елена Цунаева. В беседе с URA.RU директор музея «Молодая гвардия» (г. Краснодон, ЛНР) Наталья Николаенко отметила высокую значимость того, что Третьякевичу имя Героя было присвоено именно в России. «Начиная с 2002 года, когда было 60 лет со дня создания „Молодой гвардии“, мы ходатайствовали о присвоении Третьякевичу звания Героя Украины. Но было все отклонено. Потому что при президенте Викторе Ющенко звание Героя Украины дали Степану Бандере и Роману Шухевичу. И, наверное, хорошо, что Третьякевич не получил этого звания, потому что сейчас оно дискредитировано. Мы думали, как решить вопрос, чтобы присвоить ему звание Героя России. И нам это удалось», — объяснила она. По словам директора музея, молодежь, что сейчас защищает ЛНР и ДНР, воспитана на подвиге Третьякевича. «Мы всегда о нем рассказывали, о его подвиге, о любви к своему отечеству. Ведь для этих молодых юношей, младшему из которых было 14 лет, а старшему чуть больше 20, Родиной была, как и для нас, дом, улица, наши родные, близкие, которых мы должны защищать в минуты опасности. И те ребята, та современная молодежь, воспитанная на подвиге Героя „Молодой гвардии“, сейчас защищает ЛНР и ДНР. И тоже совершают такие, не менее значимые, подвиги», — заметила Николаенко.