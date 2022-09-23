Рогов: США разработали для ВСУ «самоубийственную» стратегию контрнаступления

24 сентября 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

США разработали для ВСУ самоубийственный план атаки через Днепр Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон разработал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет «самоубийством» для националистов. Об этом сообщил член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов. «Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство», — заявил Рогов в беседе с «Украиной.ру». Он пояснил что американский план предполагает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Такая тактика закончится для Киева тысячами смертей, убежден Рогов. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной задачей российских военных является защита республик Донбасса. Ранее ВСУ предприняли несколько попыток наступления, но все они были успешно отбиты союзными войсками. В сентябре Рогов сообщал, что боевики наращивают присутствие военной техники рядом с Запорожской областью, чтобы скрыть, где будет совершено контрнаступление. Он заявлял, что российская сторона готова дать отпор, если украинские военные решатся пойти в наступление.

Пентагон разработал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет «самоубийством» для националистов. Об этом сообщил член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов. «Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство», — заявил Рогов в беседе с «Украиной.ру». Он пояснил что американский план предполагает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Такая тактика закончится для Киева тысячами смертей, убежден Рогов. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной задачей российских военных является защита республик Донбасса. Ранее ВСУ предприняли несколько попыток наступления, но все они были успешно отбиты союзными войсками. В сентябре Рогов сообщал, что боевики наращивают присутствие военной техники рядом с Запорожской областью, чтобы скрыть, где будет совершено контрнаступление. Он заявлял, что российская сторона готова дать отпор, если украинские военные решатся пойти в наступление.