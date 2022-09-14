14 сентября 2022

Власти Запорожья заявили о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, оружие, танки, милитаризация, бой, танк, z войска, Армия россии
Владимир Рогов отметил, что наиболее активные боевые действия сейчас проходят в Пологовском районе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, однако эти попытки незамедлительно пресекаются. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Обстановка рабочая, идет контрбатарейная борьба. Бывают попытки разведки боем, они пресекаются: идет рассечение сразу группы и частичное уничтожение. Те, кто остаются [в живых], возвращаются обратно», — сказал Рогов, его слова передает ТАСС.

По его словам, наиболее активные боевые действия сейчас проходят в Пологовском районе. В настоящее время там идут «артиллерийские дуэли», — сообщил он.

Ранее Рогов рассказал о том, что ВСУ стягивают на границу Запорожской области большие силы. Он заявлял, что российская сторона готова дать отпор, если украинские военные решатся пойти в наступление.

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Украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, однако эти попытки незамедлительно пресекаются. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обстановка рабочая, идет контрбатарейная борьба. Бывают попытки разведки боем, они пресекаются: идет рассечение сразу группы и частичное уничтожение. Те, кто остаются [в живых], возвращаются обратно», — сказал Рогов, его слова передает ТАСС. По его словам, наиболее активные боевые действия сейчас проходят в Пологовском районе. В настоящее время там идут «артиллерийские дуэли», — сообщил он. Ранее Рогов рассказал о том, что ВСУ стягивают на границу Запорожской области большие силы. Он заявлял, что российская сторона готова дать отпор, если украинские военные решатся пойти в наступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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