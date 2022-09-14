Власти Запорожья заявили о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону

15 сентября 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов отметил, что наиболее активные боевые действия сейчас проходят в Пологовском районе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, однако эти попытки незамедлительно пресекаются. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обстановка рабочая, идет контрбатарейная борьба. Бывают попытки разведки боем, они пресекаются: идет рассечение сразу группы и частичное уничтожение. Те, кто остаются [в живых], возвращаются обратно», — сказал Рогов, его слова передает ТАСС. По его словам, наиболее активные боевые действия сейчас проходят в Пологовском районе. В настоящее время там идут «артиллерийские дуэли», — сообщил он. Ранее Рогов рассказал о том, что ВСУ стягивают на границу Запорожской области большие силы. Он заявлял, что российская сторона готова дать отпор, если украинские военные решатся пойти в наступление.

Украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, однако эти попытки незамедлительно пресекаются. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обстановка рабочая, идет контрбатарейная борьба. Бывают попытки разведки боем, они пресекаются: идет рассечение сразу группы и частичное уничтожение. Те, кто остаются [в живых], возвращаются обратно», — сказал Рогов, его слова передает ТАСС. По его словам, наиболее активные боевые действия сейчас проходят в Пологовском районе. В настоящее время там идут «артиллерийские дуэли», — сообщил он. Ранее Рогов рассказал о том, что ВСУ стягивают на границу Запорожской области большие силы. Он заявлял, что российская сторона готова дать отпор, если украинские военные решатся пойти в наступление.