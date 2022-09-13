Власти Запорожской области: ВСУ стягивают тяжелую технику к линии соприкосновения

13 сентября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются скрыть, куда будет нанесен главный удар, заявил Владимир Рогов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ наращивают присутствие военной техники рядом с Запорожской областью, чтобы скрыть, где будет совершено контрнаступление. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Ситуация напряженная. Мы ждем (провокации — прим. URA.RU), потому что вдоль всей линии боевого соприкосновения — если посмотреть на карту это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля — фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники. Мы видим, что рассредотачиваются по всей линии боевого соприкосновения для того, чтобы, видимо, не было определено точки, в которую будет нанесен главный удар и контрнаступление», — заявил Рогов в эфире «Первого канала». Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов. Рогов сообщал, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС.

ВСУ наращивают присутствие военной техники рядом с Запорожской областью, чтобы скрыть, где будет совершено контрнаступление. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Ситуация напряженная. Мы ждем (провокации — прим. URA.RU), потому что вдоль всей линии боевого соприкосновения — если посмотреть на карту это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля — фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники. Мы видим, что рассредотачиваются по всей линии боевого соприкосновения для того, чтобы, видимо, не было определено точки, в которую будет нанесен главный удар и контрнаступление», — заявил Рогов в эфире «Первого канала». Ранее Минобороны Украины потребовало от российской армии покинуть ЗАЭС и передать контроль Киеву. ВСУ неоднократно обстреливали АЭС в Запорожской области. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, в том числе ЗАЭС, в ходе спецоперации РФ на Украине. На станции остановили последний работавший энергоблок из-за обстрелов. Рогов сообщал, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС.