При стрельбе в школе Ижевска пострадали три человека. Фото

При стрельбе в школе Ижевска пострадало трое человек
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске пострадали три человека. Один из пострадавших — охранник.

«Три человека ранены в результате стрельбы в школе Ижевска, среди них двое детей. Также ранен охранник. Стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям», — сообщает telegram-канал «112».

Фотография с места событий
Фото:

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В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске пострадали три человека. Один из пострадавших — охранник. «Три человека ранены в результате стрельбы в школе Ижевска, среди них двое детей. Также ранен охранник. Стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям», — сообщает telegram-канал «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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