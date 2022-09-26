Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска
новость из сюжетаВ школе в Ижевске произошла стрельба
В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске пострадали три человека. Один из пострадавших — охранник.
«Три человека ранены в результате стрельбы в школе Ижевска, среди них двое детей. Также ранен охранник. Стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям», — сообщает telegram-канал «112».
Фотография с места событий
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