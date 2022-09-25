Власти отчитались о мобилизованных пермяках. Фото

26 сентября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Власти проводили мобилизованных жителей Соликамского округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Соликамск Пермского края проводили около 30 жителей, попавших под частичную мобилизацию. Информация появилась в группе радио «Соликамск ФМ 100.5» соцсети «ВКонтакте». Официальные власти подтвердили URA.RU опубликованное сообщение о мобилизации граждан. «Проводили наших защитников! Сегодня уже с 8 утра можно было заметить заставленную машинами площадь территории ДК завода „Урал“. Собрались десятки людей, чтобы проводить мужчин, которых по частичной мобилизации призвали в армию», — сообщается в соцсети. В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU не уточнили точное количество мобилизованных граждан, подтвердив, что отправка соликамцев состоялась утром 26 сентября. «Отправка мобилизованных прошла, присутствовали представители власти, политических партий», — сказали в мэрии. Судя по размещенным в соцсети фото, к отправке прибыли около 30 человек. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт. Мобилизованным соликамцам устроили проводы Фото: страница радио «Соликамск ФМ», «ВКонтакте» Среди присутствующих оказались представители духовенства, а также официальные власти, в том числе, глава Соликамского округа Евгений Самоуков Фото: страница радио «Соликамск ФМ», «ВКонтакте»

В городе Соликамск Пермского края проводили около 30 жителей, попавших под частичную мобилизацию. Информация появилась в группе радио «Соликамск ФМ 100.5» соцсети «ВКонтакте». Официальные власти подтвердили URA.RU опубликованное сообщение о мобилизации граждан. «Проводили наших защитников! Сегодня уже с 8 утра можно было заметить заставленную машинами площадь территории ДК завода „Урал“. Собрались десятки людей, чтобы проводить мужчин, которых по частичной мобилизации призвали в армию», — сообщается в соцсети. В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU не уточнили точное количество мобилизованных граждан, подтвердив, что отправка соликамцев состоялась утром 26 сентября. «Отправка мобилизованных прошла, присутствовали представители власти, политических партий», — сказали в мэрии. Судя по размещенным в соцсети фото, к отправке прибыли около 30 человек. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт.