25 сентября 2022
24 сентября 2022

Власти отчитались о мобилизованных пермяках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти проводили мобилизованных жителей Соликамского округа Фото:

В городе Соликамск Пермского края проводили около 30 жителей, попавших под частичную мобилизацию. Информация появилась в группе радио «Соликамск ФМ 100.5» соцсети «ВКонтакте». Официальные власти подтвердили URA.RU опубликованное сообщение о мобилизации граждан.

«Проводили наших защитников! Сегодня уже с 8 утра можно было заметить заставленную машинами площадь территории ДК завода „Урал“. Собрались десятки людей, чтобы проводить мужчин, которых по частичной мобилизации призвали в армию», — сообщается в соцсети.

В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU не уточнили точное количество мобилизованных граждан, подтвердив, что отправка соликамцев состоялась утром 26 сентября. «Отправка мобилизованных прошла, присутствовали представители власти, политических партий», — сказали в мэрии. Судя по размещенным в соцсети фото, к отправке прибыли около 30 человек.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт.

Мобилизованным соликамцам устроили проводы
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Среди присутствующих оказались представители духовенства, а также официальные власти, в том числе, глава Соликамского округа Евгений Самоуков
Фото:

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В городе Соликамск Пермского края проводили около 30 жителей, попавших под частичную мобилизацию. Информация появилась в группе радио «Соликамск ФМ 100.5» соцсети «ВКонтакте». Официальные власти подтвердили URA.RU опубликованное сообщение о мобилизации граждан. «Проводили наших защитников! Сегодня уже с 8 утра можно было заметить заставленную машинами площадь территории ДК завода „Урал“. Собрались десятки людей, чтобы проводить мужчин, которых по частичной мобилизации призвали в армию», — сообщается в соцсети. В пресс-службе администрации Соликамского городского округа URA.RU не уточнили точное количество мобилизованных граждан, подтвердив, что отправка соликамцев состоялась утром 26 сентября. «Отправка мобилизованных прошла, присутствовали представители власти, политических партий», — сказали в мэрии. Судя по размещенным в соцсети фото, к отправке прибыли около 30 человек. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие военно-учетные специальности или боевой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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