Алла Пугачева пробыла в РФ менее месяца
Певица Алла Пугачева снова уехала из России в Израиль, пробыв в стране менее месяца. Певицу заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.
«С детьми она была замечена в аэропорту Внуково. Оттуда она улетела в Израиль, где жила несколько зимних месяцев. По предварительным данным, обратного билета у певицы не имелось», — сообщает Пятый канал со ссылкой на собственные данные.
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