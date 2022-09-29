Пугачева покинула Россию во второй раз. Видео

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева пробыла в РФ менее месяца Фото:

Певица Алла Пугачева снова уехала из России в Израиль, пробыв в стране менее месяца. Певицу заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.

«С детьми она была замечена в аэропорту Внуково. Оттуда она улетела в Израиль, где жила несколько зимних месяцев. По предварительным данным, обратного билета у певицы не имелось», — сообщает Пятый канал со ссылкой на собственные данные.

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Певица Алла Пугачева снова уехала из России в Израиль, пробыв в стране менее месяца. Певицу заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми. «С детьми она была замечена в аэропорту Внуково. Оттуда она улетела в Израиль, где жила несколько зимних месяцев. По предварительным данным, обратного билета у певицы не имелось», — сообщает Пятый канал со ссылкой на собственные данные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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