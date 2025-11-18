Подростки попытались приготовить пельмени на Вечном огне в Усть-Лабинске
В МВД ведется проверка (архивное фото)
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Усть-Лабинске двое подростков сняли видео, на котором они жарят еду на пламени Вечного огня. Инцидент произошел недавно, информация о случившемся быстро распространилась в интернете и вызвала возмущение местных жителей. Полиция отреагировала на происшествие: факт зарегистрирован в отделе МВД России по Усть-Лабинскому району, начата проверка.
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено как двое подростков жарят еду на пламени „Вечного огня“ в городе Усть-Лабинске», — отметили в telegram-канале правоохранительных органов. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не только оскорбляют чувства граждан, но и являются нарушением закона.
Инцидент в Усть-Лабинске, где подростки жарили еду на пламени Вечного огня, стал еще одним примером неприемлемого поведения несовершеннолетних. Ранее в селе Большой Луг Иркутской области группа школьников систематически устраивала жестокие нападения на сверстников, что также вызвало широкий общественный резонанс и привело к возбуждению уголовного дела.
