Подростки попытались приготовить пельмени на Вечном огне в Усть-Лабинске

В МВД ведется проверка (архивное фото) Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Усть-Лабинске двое подростков сняли видео, на котором они жарят еду на пламени Вечного огня. Инцидент произошел недавно, информация о случившемся быстро распространилась в интернете и вызвала возмущение местных жителей. Полиция отреагировала на происшествие: факт зарегистрирован в отделе МВД России по Усть-Лабинскому району, начата проверка.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено как двое подростков жарят еду на пламени „Вечного огня“ в городе Усть-Лабинске», — отметили в telegram-канале правоохранительных органов. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не только оскорбляют чувства граждан, но и являются нарушением закона.