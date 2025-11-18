Летчик Богдан раскрыл детали подготовки к первому полету Су-75

Российский истребитель пятого поколения Checkmate поднимется в воздух в 2026 году (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Первый полет российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года. Об этом сообщил начальник летной службы ОКБ «Сухой» Герой России Сергей Богдан.

«Легкий тактический истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совершит первый полет в начале 2026 года. Самолет уже находится в цехе и дорабатывается, ведутся работы по подготовке к испытаниям», — сказал Богдан в эфире «Первого канала».

Истребитель Checkmate был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, а его зарубежная презентация состоялась в том же году в Дубае. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отмечал, что данный самолет может стать платформой для совместной разработки с международными партнерами.

Продолжение после рекламы