В Петербурге рухнула часть строящегося трехэтажного здания

19 ноября 2025 в 00:02
Строители пострадали из-за рухнувших лесов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Петроградском районе Санкт-Петербурга на Большой Разночинной улице произошло обрушение части возводимого трехэтажного здания. Строение должно стать частью элитного жилого комплекса. В результате ЧП пострадали три человека.

«На площадке начали заливать бетон, не выдержали металлические подпорки под опалубкой. В момент ЧП на стройке находились четверо рабочих. Трое упали, четвертый зацепился за арматуру», — уточняет сайт 78.ру.

По сведениям издания, один мужчина в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести. Место обрушения оцеплено. На территории работают кинологи, выясняя, нет ли людей под завалами. 

Как сообщало URA.RU ранее, недавно в Москве в Бабушкинском районе обрушились межэтажные перекрытия в четырехэтажном доме, где проводились ремонтные работы. А в Тимирязевском районе при обрушении перекрытия в здании реабилитационного центра пострадал рабочий. 

