Путин проводит встречу с премьер-министром Монголии
19 ноября 2025 в 00:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ходе официального мероприятия состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Монголии Занданшатаром. Трансляцию ведет Кремль.
