Трамп признался, что «немного удивлен» Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил удивление продолжением конфликта на Украине и подтвердил намерение добиться его прекращения в ходе диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно во время трансляции, которую вел Белый дом.

«На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна, которую надо решить с президентом РФ Владимиром Путиным. Я немного удивлен Путиным. Этот процесс занимает больше времени, чем я ожидал», — подчеркнул Трамп, выступая в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом