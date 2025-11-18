Трамп признался, что «немного удивлен» Путиным
Трамп подтвердил намерение добиться прекращения конфликта на Украине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Президент США Дональд Трамп выразил удивление продолжением конфликта на Украине и подтвердил намерение добиться его прекращения в ходе диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно во время трансляции, которую вел Белый дом.
«На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна, которую надо решить с президентом РФ Владимиром Путиным. Я немного удивлен Путиным. Этот процесс занимает больше времени, чем я ожидал», — подчеркнул Трамп, выступая в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом
Ранее Дональд Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине и заявлял об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев. Администрация Трампа предпринимает дипломатические усилия, в том числе оказывает давление на третьи страны с целью изоляции России, например, добивается прекращения закупок индийской стороной российской нефти.
