Очередной соратник Зеленского сбежал с Украины из-за скандала с коррупцией

Соратница президента Украины Владимира Зеленского, министр энергетики Светлана Гринчук, подавшая в отставку на фоне коррупционного скандала, могла покинуть страну. Об этом сообщили местные СМИ.

«Нардеп Безуглая заявляет, что министр энергетики Светлана Гринчук могла сбежать из Украины под видом командировки. Подробностей Безуглая не сообщает», — написал telegram-канал «Политика страны».

Позднее, в своем telegram-канале парламентарий написала, что коллеги из энергетического комитета уверяют — «Гринчук никуда не убежит». Также политик Безуглая отметила, что если увидит экс-министра на месте завтра, то готова извиниться.

