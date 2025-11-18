Лукашенко официально поблагодарил российского рэпера за одну вещь
Лукашенко отправил письмо лично музыканту
Президент Беларуси Александр Лукашенко официально выразил благодарность российскому певцу Егору Криду. По словам главы страны, все дело во «внимании к личному празднику». В ответ артист пообещал провести стадионные концерты в Минске. Об этом рассказал музыкант в своих соцсетях.
«Укрепляем международные связи и братство между нашими странами! Спасибо и Вам за добрые слова, Александр Григорьевич. Скоро точно сделаем незабываемые стадионные концерты в Минске!» — заявил музыкант в своем telegram-канале.
Ранее Егор Крид получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Актриса Яна Поплавская усомнилась в обоснованности такого звания, а ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина увидела в концертном номере исполнителя «развратные действия». При этом Крид участвовал в крестном ходе, что также вызвало обсуждения в обществе.
