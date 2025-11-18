Лукашенко официально поблагодарил российского рэпера за одну вещь

Лукашенко отправил письмо лично музыканту Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко официально выразил благодарность российскому певцу Егору Криду. По словам главы страны, все дело во «внимании к личному празднику». В ответ артист пообещал провести стадионные концерты в Минске. Об этом рассказал музыкант в своих соцсетях.

«Укрепляем международные связи и братство между нашими странами! Спасибо и Вам за добрые слова, Александр Григорьевич. Скоро точно сделаем незабываемые стадионные концерты в Минске!» — заявил музыкант в своем telegram-канале.