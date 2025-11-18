Собянин сообщил о сбитом дроне над Москвой
18 ноября 2025 в 23:02
Срочная новость
Фото: © URA.RU
С помощью средств ПВО был ликвидирован очередной беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. В настоящее время специалисты экстренных служб осуществляют работу на месте, где обнаружены обломки устройства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
