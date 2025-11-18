Логотип РИА URA.RU
Монголия на встрече с Путиным дала добро на открытие филиала банка из РФ

19 ноября 2025 в 01:04
Фото: Создано в ChatGPT © URA.RU

Власти Монголии готовы разрешить открытие филиала банка из России. Об этом рассказал премьер страны Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы готовы дать все разрешения на открытие филиала российского банка», — передает РИА Новости слова премьера Монголии. Он добавил, что финансовое учреждение поможет осуществлять платежи между странами.

Ранее в ходе официального мероприятия состоялась встреча президента России Путина с премьер-министром Монголии Занданшатаром. Они обсудили отношения между странами.

