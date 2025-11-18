Стал известен победитель XI Международного конкурса фотожурналистики

Якель победила с работой «Русский характер: бег с препятствиями», которая показывает ветеранов боевых действий с травмами Фото: пресс-релиз организаторов XI Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина

На XI Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина обладателем Гран-при стала московская фотохудожница Екатерина Якель. Высшая награда конкурса досталась ей по решению международного жюри за фотосерию «Русский характер: бег с препятствиями». В серии представлены снимки ветеранов боевых действий, которые, несмотря на полученные травмы и ранения, демонстрируют мужество и силу в мирной жизни, сообщается в пресс-релизе мероприятия.

«Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова. Спорт помогает не только реабилитации, но поиску себя в новом качестве по возвращении домой. Серия снята во время проведения школы „Вызов Чемпиона“, организованной спортивно-адаптивным центром „Орто-Спорт“. Герои — это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше», — заявила Якель, рассказывая об идеи своей работы. Ее слова приводится в пресс-релизе конкурса, который есть в распоряжении URA.RU.

Работа «Перевернутая лодка рохинджа» рассказывает о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке в Индонезии Фото: пресс-релиз организаторов XI Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина

Ее серия фотографий представлялась в номинации «Портрет. Герой нашего времени». В рамках церемонии также были определены победители и призеры среди участников шорт-листа 2025 года. Так, в категории «Главные новости» в разделе одиночных снимков победу одержал индонезийский фотограф Реза Сайфуллла с работой «Перевернутая лодка рохинджа». Фотография демонстрирует ситуацию с беженцами рохинджа, которые ожидают помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии. В той же номинации, но среди серий фотографий, первое место досталось Абдельрахману Алкалуту из Палестины. Его серия «Газа: эхо геноцида» раскрывает масштабы трагедии, происходящей в Палестине.

Снимок «Фруктовые деревья под тентами» показывает жизнь китайских фермеров, защищающих деревья от непогоды Фото: пресс-релиз организаторов XI Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина

В номинации «Спорт» в категории одиночных фотографий победителем стал С. М. Аль Музтаб Росул из Бангладеш с работой «Последний забег: падение чемпиона». На фотографии запечатлен момент, когда конь рухнул замертво в окружении толпы. В номинации «Моя планета», которая является самой популярной среди участников конкурса, лучшей одиночной работой признан снимок «Фруктовые деревья под тентами» китайского фотографа Мэндань Чжу (Mengdan Zhu). Среди серий фотографий в номинации «Моя планета» победителем стал Мустафа Абдулхади из Бахрейна. Серия его работ объединяет кадры траурной процессии, посвященной дню Ашура в Кербеле, который ежегодно отмечают мусульмане-шииты в Ираке.

Пелагии Тихоновой в своей работе рассказала о жизни девочек при Николо-Сольбинском женском монастыре Фото: пресс-релиз организаторов XI Международном конкурсе фотожурналистики им. Андрея Стенина

В номинации «Портрет. Герой нашего времени» победителями стали фотожурналисты из Мьянмы и России. Так, Ньин Ньин Хтве представила работу «Рыбацкая семья», а российская журналистка Пелагия Тихонова заняла первое место с серией «Шепот в тишине», посвященной жизни девочек в Николо-Сольбинском женском монастыре. В номинации «Вид сверху. Одиночная фотография», которая выделилась особой атмосферностью, жюри присудило призовое место Ансельмо Кунья душ Сантушу из Бразилии. Его работа называлась «Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта».

Торжественная церемония награждения прошла в Государственном историческом музее, расположенном на Красной площади в Москве 18 ноября. Она положит начало выставочному турне, в рамках которого будут представлены фотографии лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу сперва посетит галереи Эфиопии, Сербии и Аргентины, однако список стран, где пройдут выставки, будет дополняться.