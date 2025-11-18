Трамп признался, что удивлен из-за украинского конфликта
18 ноября 2025 в 23:22
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп заявил, что его удивляет продолжение конфликта на Украине, и подтвердил намерение способствовать его урегулированию. Об этом он сообщил в Белом доме.
