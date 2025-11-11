Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова: что известно о личной жизни фигуристки

Медведева и Гайнутдинов познакомились на шоу «Танцы со звездами» Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Их помолвка состоялась 7 ноября. Спортсменка и ведущий солист балета «Todes» поделились радостной новостью в соцсетях. Подробнее об этом и других романах Медведевой — в материале URA.RU.

Все о романе Медведевой с Гайнутдиновым

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов познакомились на съемках телепроекта «Звездные танцы» на ТНТ в 2024 году. По словам Ильдара, они оба на тот момент были свободны, но об отношениях не думали.

«Поначалу, как остальные, репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем стали заниматься дольше, задерживаться, и нам это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что нам не хватает друг друга», — рассказывал хореограф «7 Дней».

Гайнутдинов признался, что искал любой повод, чтобы увидеться с Евгенией. Они посещали шоу друг друга, постоянно созванивались и переписывались. Переломным моментом в их отношениях стала простуда Ильдара. В этот период Евгения чутко за ним ухаживала. А потом заболела фигуристка, и настала его очередь заботиться о ней.

Сама Евгения признавалась, что в их отношениях главное — уважение. «Мы взрослые люди, и у каждого из нас сформировался какой-то жизненный темп и ритм. Во всем стоит соблюдать меру и не терять адекватности», — подчеркнула фигуристка в беседе с изданием «7 Дней».

«Я всегда буду рядом»: как Гайнутдинов сделал предложение Медведевой

Гайнутдинов сделал предложение Медведевой в столичном ресторане Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Предложение руки и сердца состоялось 7 ноября в одном из московских ресторанов. Видео этого трогательного момента опубликовала Медведева в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). На нем видно, как Ильдар Гайнутдинов стал на одно колено перед Евгенией и произнес трогательную речь.

«Я хочу пообещать тебе, что я всегда буду рядом и никогда тебя не отдам. Я буду сделать все возможное для тебя, все, что могу», — сказал Ильдар. Медведева бросилась к нему в объятия и сказала: «Да». Саму публикацию фигуристка не прокомментировала, оставив под ней дату обручения: «07.11.2025».

Что еще известно о личной жизни Медведевой: слухи о романе с Ханю и любовь с Чигиревым

Ранее Медведева встречалась с Дмитрием Чигиревым Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Евгения Медведева ранее не распространялась о своей личной жизни. О ее возможных романах можно было только догадываться. К примеру, в 2018 году появлялась информация о предполагаемом романе спортсменки и японского фигуриста Юдзуру Ханю. Тогда они тренировались в Канаде у Брайана Орсера. Сами фигуристы утверждали, что они — близкие друзья.

Позже появились предположения, что Евгения встречается с участником «Евровидения» от Болгарии Кристианом Костовым. Слухи возникли после того, как они стали одновременно публиковать в соцсетях фото из одних и тех же мест в Болгарии. Тогда они тоже заявили, что являются близкими друзьями. В 2019 году они устроили совместное новогоднее выступление на Патриарших прудах.

О возможном романе Медведевой и блогера Дани Милохина заговорили после их совместного участия в шоу «Ледниковый период». В одном из выпусков они даже поцеловались. Впервые о своих серьезных отношениях Евгения Медведева рассказала в 2023 году. Тогда она подтвердила, что встречается с фигуристом Дмитрием Чигиревым.

«Мне повезло, мы друг друга максимально поддерживаем. Сейчас он в спорте, а я наполовину в медиа, наполовину в профессиональном спорте, который не относится к соревнованиям. У нас немного разные сферы деятельности, но при этом мы можем друг другу помочь», — рассказывала фигуристка «Комсомольской правде». Однако в 2024 году в интервью Ксении Собчак Медведева заявила о расставании с Чигиревым. Причину она не озвучила, отметив, что их дороги разошлись.

5 ноября 2025 года Дмитрий Чигирев женился на Ларисе Урусовой, тренере и хореографе академии фигурного катания Татьяны Навки. Спустя два дня нынешний возлюбленный Евгении Медведевой Ильдар Гайнутдинов сделал ей предложение.

Биография и карьера Евгении Медведевой

Евгения Медведева - обладательница многих спортивных наград Фото: Роман Наумов © URA.RU

Медведева родилась в 1999 году в Москве. Фигурным катанием начала заниматься в 3,5 года. В 2007 году она попала в группу Этери Тутберидзе. Под ее руководством она стала двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призером чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призером чемпионата Европы (2018). В 2018 году она получила серебряную медаль Олимпийских игр, однако этот результат ее не устроил. Евгения ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Брайану Орсеру.

Под руководством этого тренера достичь высоких результатов у Медведевой не получилось, и в 2020-м она вернулась к Тутберидзе. Вскоре Евгения заявила о завершении спортивной карьеры из-за обострения хронических травм.

