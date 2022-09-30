Кремль продолжит отстаивать свою позицию по Донбассу в ООН

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Россия продолжит отстаивать свою позицию по Донбассу в ООН Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Кремле заявили, что Россия продолжит отстаивать свою позицию по республикам Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Об этом URA.RU сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о негативной реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на итоги референдумов на освобожденных территориях и о возможности его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Пока в планах каких-то разговоров [Путина и Гутерреша] нет. Но тем не менее, российская сторона продолжит отстаивать сувою позицию и продолжит продвигать свою аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что процесс проходит в рамках международного права. Более того, это процесс, который имеет в совсем недавней истории прецеденты», — заявил Песков.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает возможным признать итоги референдумов на освобожденных территориях. В апреле во время встречи в Москве президент РФ Владимир Путин подробно изложил Гутеррешу аргументацию Кремля по поводу ситуации в Донбассе и целях военной спецоперации.

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В Кремле заявили, что Россия продолжит отстаивать свою позицию по республикам Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Об этом URA.RU сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о негативной реакции генсека ООН Антониу Гутерреша на итоги референдумов на освобожденных территориях и о возможности его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. «Пока в планах каких-то разговоров [Путина и Гутерреша] нет. Но тем не менее, российская сторона продолжит отстаивать сувою позицию и продолжит продвигать свою аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что процесс проходит в рамках международного права. Более того, это процесс, который имеет в совсем недавней истории прецеденты», — заявил Песков. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает возможным признать итоги референдумов на освобожденных территориях. В апреле во время встречи в Москве президент РФ Владимир Путин подробно изложил Гутеррешу аргументацию Кремля по поводу ситуации в Донбассе и целях военной спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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