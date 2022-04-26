Путин доказал генсеку ООН мировую угрозу нацизма из Украины

Он привел факты, которых уже хватает для международного военного трибунала

27 апреля 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин обосновал генсеку ООН подоплеку украинского конфликта и спецоперации ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин доказал генсеку ООН Антониу Гутерришу на встрече 26 апреля угрозу нацизма, идущего из Украины, считают опрошенные URA.RU эксперты. Он обосновал подоплеку украинского конфликта, свое решение о проведении спецоперации и предоставил доказательства преступлений националистов. Итогом этой встречи, по словам политологов, может стать то, что именно ООН возглавит процесс по организации международного трибунала. Приветствуя генсека ООН, Путин подчеркнул, что Россия признавала и признает значимость этой международной организации. «ООН является уникальной в своем роде: другой такой организации в международном сообществе нет. Мы поддерживаем принципы, на которых она основана, и намерены это делать в будущем», — сказал российский лидер, добавив, что устаревшей ООН называют те, кому она мешает. Владимир Путин подробно рассказал генсеку ООН Антониу Гуттеришу о причинах начала спецоперации Фото: Kremlin.ru Основная тема разговора ожидаемо касалась ситуации на Украине. Путин подробно объяснил Гуттеришу, почему Россия вынуждена была начать спецоперацию. Он подчеркнул, что конфликт возник еще в 2014 году — после государственного переворота. С этого момента жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) находились под военным давлением Киева, а «на Западе предпочитали этого не замечать», отметил президент. Путин напомнил также, что Киев «устами первых лиц» неоднократно давал понять, что не собирается выполнять «минские соглашения». «Мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают в Донбассе, признать ЛНР и ДНР независимыми и самостоятельными государствами. Руководство республик запросило военную помощь у России из-за агрессии Киева. Я повторяю: [спецоперация] это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях», — заявил Путин. Россия обладает большой фактурой по преступлениям киевского режима на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Особо президент остановился на гуманитарных вопросах. Он подчеркнул, что из Мариуполя, где боевые действия прекращены, Россия эвакуировала 140 тысяч жителей, а оставшимся в городе помогает вернуться к мирной жизни. Засевшим на «Азовстали» радикалам неоднократно предлагалось сдаться, выпустить гражданских, если они там действительно есть, но этого не происходит. Значит, они «действуют как ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация), отметил Путин. Гутерриш, который еще год назад поздравлял российского президента с Днем Победы и подчеркивал ключевую роль СССР в уничтожении нацизма, парировал: нарушена территориальная целостность другого государства. А это, по его словам, не соответствует уставу ООН. «Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины», — настаивал генсек. В ответ на эти обвинения Путин напомнил о прецеденте с Косово. «Я читал решение суда по Косово, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было поддержано всеми. Если это так, тогда республики ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан. Вы согласны с этим?» — спросил Путин у генсека ООН. Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, которая необходима для прекращения страданий жителей Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Гуттериш ответил, что ООН не признает Косово. «Суд признал», — прервал его российский лидер. Следовательно, подчеркнул президент, и в действиях России, признавшей суверенитет ЛНР и ДНР, нет никакого нарушения международного права и покушения на целостность другого государства. Накануне встречи с Гутерришем на заседании коллегии Генпрокуратуры 25 апреля Путин поручил собирать доказательную базу о преступлениях неонацистов на Украине. Она будет использована в том числе в судах на международном уровне. Речь идет о массовых убийствах мирных жителей в Донбассе: это и удар «Точкой У» по центру Донецка и вокзалу в Краматорске, и взрыв мариупольского драмтеатра, где находилось около 200 человек, и использование людей как «живого щита», и другие факты. Кроме того, украинские власти постоянно распространяют фейки о российских военных: провокация в городе Буче, обстрел роддома в Мариуполе и другие. Эксперт: идея международного трибунала, о которой говорил Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры, начинает приобретать реальные очертания Фото: Kremlin.ru Идея международного трибунала над нацистами и военными преступниками на Украине начинает обретать реальные очертания, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Я думаю, что Гуттеришу будет предложено, чтобы ООН стояла во главе этого процесса», — добавил Мухин. Россия обладает очень большой фактурой по преступлениям киевского режима на Украине, подтвердил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. И эти факты нужно было донести до генсека ООН. «США пытаются использовать ООН для дискредитации России. Но мы показываем факты преступлений киевского режима и тех, кто за ним стоит. Путин доказал, что у России есть хорошая аргументация для того, чтобы объяснить Гуттеришу, что спецоперация на Украине носит вынужденный характер», — отметил политолог. Статья по теме Путин начал подготовку к трибуналу над нацистами на Украине Генсек ООН не до конца верит, что на Украине действуют неонацисты, и считает их патриотами страны, пояснил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. «Украина готовилась „вырезать“ Донбасс. Россия упредила эти ужасные события. Путин на встрече мог это все проиллюстрировать и показать глубинные механизмы конфликта — то, что все происходящее закручивалась из Вашингтона. Президент раскрыл механизм кризиса, который нагнетают США, и предложил механизмы работы ООН по Украине», — заключил Кошкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин доказал генсеку ООН Антониу Гутерришу на встрече 26 апреля угрозу нацизма, идущего из Украины, считают опрошенные URA.RU эксперты. Он обосновал подоплеку украинского конфликта, свое решение о проведении спецоперации и предоставил доказательства преступлений националистов. Итогом этой встречи, по словам политологов, может стать то, что именно ООН возглавит процесс по организации международного трибунала. Приветствуя генсека ООН, Путин подчеркнул, что Россия признавала и признает значимость этой международной организации. «ООН является уникальной в своем роде: другой такой организации в международном сообществе нет. Мы поддерживаем принципы, на которых она основана, и намерены это делать в будущем», — сказал российский лидер, добавив, что устаревшей ООН называют те, кому она мешает. Основная тема разговора ожидаемо касалась ситуации на Украине. Путин подробно объяснил Гуттеришу, почему Россия вынуждена была начать спецоперацию. Он подчеркнул, что конфликт возник еще в 2014 году — после государственного переворота. С этого момента жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) находились под военным давлением Киева, а «на Западе предпочитали этого не замечать», отметил президент. Путин напомнил также, что Киев «устами первых лиц» неоднократно давал понять, что не собирается выполнять «минские соглашения». «Мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают в Донбассе, признать ЛНР и ДНР независимыми и самостоятельными государствами. Руководство республик запросило военную помощь у России из-за агрессии Киева. Я повторяю: [спецоперация] это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях», — заявил Путин. Особо президент остановился на гуманитарных вопросах. Он подчеркнул, что из Мариуполя, где боевые действия прекращены, Россия эвакуировала 140 тысяч жителей, а оставшимся в городе помогает вернуться к мирной жизни. Засевшим на «Азовстали» радикалам неоднократно предлагалось сдаться, выпустить гражданских, если они там действительно есть, но этого не происходит. Значит, они «действуют как ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация), отметил Путин. Гутерриш, который еще год назад поздравлял российского президента с Днем Победы и подчеркивал ключевую роль СССР в уничтожении нацизма, парировал: нарушена территориальная целостность другого государства. А это, по его словам, не соответствует уставу ООН. «Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины», — настаивал генсек. В ответ на эти обвинения Путин напомнил о прецеденте с Косово. «Я читал решение суда по Косово, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было поддержано всеми. Если это так, тогда республики ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан. Вы согласны с этим?» — спросил Путин у генсека ООН. Гуттериш ответил, что ООН не признает Косово. «Суд признал», — прервал его российский лидер. Следовательно, подчеркнул президент, и в действиях России, признавшей суверенитет ЛНР и ДНР, нет никакого нарушения международного права и покушения на целостность другого государства. Накануне встречи с Гутерришем на заседании коллегии Генпрокуратуры 25 апреля Путин поручил собирать доказательную базу о преступлениях неонацистов на Украине. Она будет использована в том числе в судах на международном уровне. Речь идет о массовых убийствах мирных жителей в Донбассе: это и удар «Точкой У» по центру Донецка и вокзалу в Краматорске, и взрыв мариупольского драмтеатра, где находилось около 200 человек, и использование людей как «живого щита», и другие факты. Кроме того, украинские власти постоянно распространяют фейки о российских военных: провокация в городе Буче, обстрел роддома в Мариуполе и другие. Идея международного трибунала над нацистами и военными преступниками на Украине начинает обретать реальные очертания, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Я думаю, что Гуттеришу будет предложено, чтобы ООН стояла во главе этого процесса», — добавил Мухин. Россия обладает очень большой фактурой по преступлениям киевского режима на Украине, подтвердил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. И эти факты нужно было донести до генсека ООН. «США пытаются использовать ООН для дискредитации России. Но мы показываем факты преступлений киевского режима и тех, кто за ним стоит. Путин доказал, что у России есть хорошая аргументация для того, чтобы объяснить Гуттеришу, что спецоперация на Украине носит вынужденный характер», — отметил политолог. Генсек ООН не до конца верит, что на Украине действуют неонацисты, и считает их патриотами страны, пояснил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. «Украина готовилась „вырезать“ Донбасс. Россия упредила эти ужасные события. Путин на встрече мог это все проиллюстрировать и показать глубинные механизмы конфликта — то, что все происходящее закручивалась из Вашингтона. Президент раскрыл механизм кризиса, который нагнетают США, и предложил механизмы работы ООН по Украине», — заключил Кошкин.