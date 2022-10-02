Студент планировал устроить массовый расстрел в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок, террорист, террористы
Студент, который собирался устроить расстрел, вел себя вызывающе Фото:

Студент Российского нового университета (РосНОУ) в Москве готовился к массовому убийству в учебном заведении. Об этом сообщил ректор университета Владимир Зернов.

«Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался „устроить резню“ в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета», — заявил Зернов. Об этом сообщается на сайте РосНОУ.

Первокурсник сообщил в своих соцсетях, что планирует совершить массовое убийство в университете. Это заметили одногруппники, которые сообщили руководству РосНОУ и оперативникам. Журавлева задержали и отправили под стражу.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Студент Российского нового университета (РосНОУ) в Москве готовился к массовому убийству в учебном заведении. Об этом сообщил ректор университета Владимир Зернов. «Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался „устроить резню“ в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета», — заявил Зернов. Об этом сообщается на сайте РосНОУ. Первокурсник сообщил в своих соцсетях, что планирует совершить массовое убийство в университете. Это заметили одногруппники, которые сообщили руководству РосНОУ и оперативникам. Журавлева задержали и отправили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...