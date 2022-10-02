Студент планировал устроить массовый расстрел в Москве

02 октября 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Студент, который собирался устроить расстрел, вел себя вызывающе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студент Российского нового университета (РосНОУ) в Москве готовился к массовому убийству в учебном заведении. Об этом сообщил ректор университета Владимир Зернов. «Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался „устроить резню“ в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета», — заявил Зернов. Об этом сообщается на сайте РосНОУ. Первокурсник сообщил в своих соцсетях, что планирует совершить массовое убийство в университете. Это заметили одногруппники, которые сообщили руководству РосНОУ и оперативникам. Журавлева задержали и отправили под стражу.

Студент Российского нового университета (РосНОУ) в Москве готовился к массовому убийству в учебном заведении. Об этом сообщил ректор университета Владимир Зернов. «Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался „устроить резню“ в стенах РосНОУ. Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета», — заявил Зернов. Об этом сообщается на сайте РосНОУ. Первокурсник сообщил в своих соцсетях, что планирует совершить массовое убийство в университете. Это заметили одногруппники, которые сообщили руководству РосНОУ и оперативникам. Журавлева задержали и отправили под стражу.