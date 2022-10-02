Первое полугодие показало максимальные значения зарплаты жителей области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя зарплата за три года в Челябинской области достигла максимальной отметки. Как сообщил Челябинскстат, в первом полугодии доходы жителей региона достигли в среднем 48221 рубля.

«Средняя зарплата за первые шесть месяцев 2022 года составила в области порядка 48221 рубль. В 2019 году доходы были ниже почти на 11 тысяч — 37433 рублей», — рассказал Челябинскстат на своем сайте.

Наиболее оплачиваемыми сотрудниками являются представители научных и технических организаций. Доходы этой группы работников достигли 73705 рублей. Менее остальных получают в гостиничном секторе и на предприятиях общепита. Там средняя зарплата остановилась на уровне 23624 рублей.

Высокого в регионе оплачивается деятельность в области информации и связи: 64058 рубля. На третьем месте по доходам работа в сфере финансов и страхования. Средний заработок работников банков и страховых обществ достиг в первом полугодии 2022 года 63814 рублей.

Тенденции зимы и лета в первом полугодии сохранились. Как в августе поясняли в Челябинскстате, зарплаты ученых региона с января по май почти на 56% превысили показатель средней зарплаты по Челябинской области.

За три года средняя зарплата в регионе выросла почти на 11 тысяч рублей Скрин: Челябинскстат